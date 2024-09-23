Біловар прокоментував вагітність доньки президента Динамо

Яна Суркіс та Крістіан Біловар. Фото: instagram.com/y.surkis777/

Футболіст київського "Динамо" Крістіан Біловар підтвердив, що вони разом із дружиною незабаром стануть батьками. Захисник столичного клубу розповів, як його тесть відреагував на новину про вагітність Яни Суркіс.

Біловар прокоментував майбутнє поповнення у своїй сім'ї в інтерв'ю UPL TV.

Читайте також:

У рамках сьомого туру чемпіонату України з футболу "Динамо" не зуміло обіграти у Києві "Рух" (0:0). Захисник столичної команди Крістіан Біловар весь матч провів на лаві запасних. Футболіст розповів про щасливу подію у своїй родині після фінального свистка.

Крістіан Біловар на тренуванні. Фото: instagram.com/krisbilovar4/

Біловар та Яна Суркіс готуються до пологів

Дружина українського футболіста Яна Суркіс, яка є рідною донькою президента "Динамо" Ігоря Суркіса, перебуває на сьомому місяці вагітності. Біловар згадав, як зрадів цій новині. Крістіан розповів, що щодня поспішає додому, щоб більше часу провести з Яною.

"Як тесть поставився до цієї звістки? Не було нічого незвичайного. Він просто сказав: "Вітаю, синку", — згадав Біловар.

Яна Суркіс чекає на дитину. Фото: instagram.com/y.surkis777/

Футболіст запевнив, що очікування дитини не впливає на її виступ за "Динамо". Він працює на тренуваннях і в матчах із тією самовіддачею, що й раніше.

Нагадаємо, дружина футболіста збірної України продемонструвала струнке тіло у тренажерному залі.

Головний тренер "Карпат" Владислав Лупашко посварився з вболівальниками після матчу з одеським "Чорноморцем" в УПЛ.

В одному з центральних матчів чемпіонату Англії спалахнув скандал за участю зіркового форварда Ерлінга Голанна.