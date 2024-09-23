Вболівальники Чорноморця спровокували скандал у матчі з Карпатами

Карпати почали конфліктувати з уболівальниками після скандального матчу
Львівські "Карпати" зіграли в Одесі з місцевим "Чорноморцем" у рамках чемпіонату України. Під час матчу стався скандал.
Наставник "Карпат" після гри розповів про інцидент, повідомляє YouTube-канал "Чорноморця".
У рамках сьомого туру УПЛ "Карпати" обіграли на виїзді "Чорноморець" із рахунком 1:0. Проте головний тренер львівської команди після матчу говорив про поведінку одеських уболівальників.
Що не сподобалося Лупашко
Наставник "Карпат" заявив, що під час поєдинку глядачі на трибунах скандували образливі кричалки на адресу футболістів гостьової команди. Зокрема їх називали "бандерівцями".
"Я розумію, що є багато різних людей, і не можна ставитися до одеських уболівальників так упереджено. Але деякі з них поводилися неприпустимо. У нас єдина країна. Зараз усі регіони України є одним цілим, тож такого дозволяти не можна. Ми всі говоримо про расизмі, але такі речі не кращі за расизм", — заявив Лупашко.
Невідомо, чи подаватимуть "Карпати" скаргу на "Чорноморець". Свій наступний поєдинок до УПЛ львівська команда проведе проти "Полісся".
Нагадаємо, колишній капітан збірної України Анатолій Тимощук опинився в епіцентрі чергового скандалу після того, як вирішив допомогти російській армії.
Тим часом українські футболісти потрапили до ДТП у Польщі, є поранені та загиблі.
Читайте Новини.LIVE!