Вболівальники Чорноморця спровокували скандал у матчі з Карпатами

Владислав Лупашко під час матчу. Фото: instagram.com/karpaty.lviv/

Львівські "Карпати" зіграли в Одесі з місцевим "Чорноморцем" у рамках чемпіонату України. Під час матчу стався скандал.

Наставник "Карпат" після гри розповів про інцидент, повідомляє YouTube-канал "Чорноморця".

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У рамках сьомого туру УПЛ "Карпати" обіграли на виїзді "Чорноморець" із рахунком 1:0. Проте головний тренер львівської команди після матчу говорив про поведінку одеських уболівальників.

Футболісти "Карпат" святкують гол. Фото: instagram.com/karpaty.lviv/

Що не сподобалося Лупашко

Наставник "Карпат" заявив, що під час поєдинку глядачі на трибунах скандували образливі кричалки на адресу футболістів гостьової команди. Зокрема їх називали "бандерівцями".

"Я розумію, що є багато різних людей, і не можна ставитися до одеських уболівальників так упереджено. Але деякі з них поводилися неприпустимо. У нас єдина країна. Зараз усі регіони України є одним цілим, тож такого дозволяти не можна. Ми всі говоримо про расизмі, але такі речі не кращі за расизм", — заявив Лупашко.

Невідомо, чи подаватимуть "Карпати" скаргу на "Чорноморець". Свій наступний поєдинок до УПЛ львівська команда проведе проти "Полісся".

Нагадаємо, колишній капітан збірної України Анатолій Тимощук опинився в епіцентрі чергового скандалу після того, як вирішив допомогти російській армії.

Тим часом українські футболісти потрапили до ДТП у Польщі, є поранені та загиблі.