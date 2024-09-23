Трубін вже взимку може перейти до каталонської Барселони

Анатолій Трубін під час матчу. Фото: Reuters/Marko Djurica

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін опинився у сфері інтересів відомого клубу. Він може піти з "Бенфіки" вже на початку 2025 року.

Португальський клуб отримає запит про трансфер Трубіна найближчим часом, повідомляє Marca.

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Українець Анатолій Трубін є одним із лідерів "Бенфіки". Голкіпер стабільно отримує високі бали за виступ у матчах чемпіонату Португалії та єврокубках. За грою футболіста стежать багато клубів, і один із них готовий зробити "Бенфіці" пропозицію.

Анатолій Трубін на тренуванні. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Куди може перейти Трубін

Каталонська "Барселона" надовго втратила свого голкіпера через травму, яку Марк-Андре тер Стеген отримав у матчі чемпіонату Іспанії проти "Вільярреалу". У резерві у "синьо-гранатових" залишився лише Іньякі Пенья, якому не довіряє тренерський штаб команди.

Голкіпер "Барселони" може вже не зіграти у сезоні 2024/2025. Під час зимового трансферного вікна 2025 каталонці вийдуть на трансферний ринок. Анатолій Трубін входить до списку інтересів іспанського клубу. "Барса" вже готує запит до "Бенфіки" щодо трансферної вартості воротаря.

Ще одним претендентом на Трубіна залишається англійський "Манчестер Юнайтед".

Нагадаємо, інший футболіст збірної України — Артем Довбик — стає кумиром для вболівальників італійської "Роми".

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