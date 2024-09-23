Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Трубін зацікавив клуб, який претендує на перемогу в Лізі чемпіонів arrow

Трубін зацікавив клуб, який претендує на перемогу в Лізі чемпіонів

23 вересня 2024 08:48
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор
Трубін вже взимку може перейти до каталонської Барселони
Анатолій Трубін під час матчу. Фото: Reuters/Marko Djurica
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін опинився у сфері інтересів відомого клубу. Він може піти з "Бенфіки" вже на початку 2025 року.

Португальський клуб отримає запит про трансфер Трубіна найближчим часом, повідомляє Marca.

Читайте також:

Українець Анатолій Трубін є одним із лідерів "Бенфіки". Голкіпер стабільно отримує високі бали за виступ у матчах чемпіонату Португалії та єврокубках. За грою футболіста стежать багато клубів, і один із них готовий зробити "Бенфіці" пропозицію.

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін на тренуванні. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Куди може перейти Трубін

Каталонська "Барселона" надовго втратила свого голкіпера через травму, яку Марк-Андре тер Стеген отримав у матчі чемпіонату Іспанії проти "Вільярреалу". У резерві у "синьо-гранатових" залишився лише Іньякі Пенья, якому не довіряє тренерський штаб команди.

Голкіпер "Барселони" може вже не зіграти у сезоні 2024/2025. Під час зимового трансферного вікна 2025 каталонці вийдуть на трансферний ринок. Анатолій Трубін входить до списку інтересів іспанського клубу. "Барса" вже готує запит до "Бенфіки" щодо трансферної вартості воротаря.

Ще одним претендентом на Трубіна залишається англійський "Манчестер Юнайтед".

Нагадаємо, інший футболіст збірної України — Артем Довбик — стає кумиром для вболівальників італійської "Роми".

Півзахисник збірної України Георгій Судаков досі переживає свою невдачу у матчі Ліги чемпіонів проти "Болоньї".

спорт футбол Футбол трансфери Бенфіка Анатолій Трубін

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:45 Зеленський відвідав завод у США, де виготовляють 155-мм снаряди для ЗСУ

08:35 Виплати за оренду земельного паю — скільки отримують українці у 2024 році

08:34 В ISW оцінили наслідки українського удару по російському складу боєприпасів у місті Торопець

08:22 Нічна атака на Україну — скільки безпілотників збили сили ППО

08:06 На Волині посадовець ТЦК незаконно виключав офіцерів з військового обліку — що вирішив суд

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

08:06 Візит Зеленського до США та українська атака на військові об'єкти росіян — ефір Ранок.LIVE

08:00 Грошова допомога у вересні — де можна отримати виплати у 10,8 тис. грн

07:55 Ексочільник "Азова" Жорін розкритикував рішення щодо послаблення відповідальності за дезертирство

07:51 Черги на кордоні України — на яких КПП очікуються затори

07:30 У Мінреінтеграції відповіли, чи закладені гроші на соцвиплати полоненим у бюджеті-2025

08:45 Зеленський відвідав завод у США, де виготовляють 155-мм снаряди для ЗСУ

08:35 Виплати за оренду земельного паю — скільки отримують українці у 2024 році

08:34 В ISW оцінили наслідки українського удару по російському складу боєприпасів у місті Торопець

08:22 Нічна атака на Україну — скільки безпілотників збили сили ППО

08:06 На Волині посадовець ТЦК незаконно виключав офіцерів з військового обліку — що вирішив суд

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

08:00 Грошова допомога у вересні — де можна отримати виплати у 10,8 тис. грн

07:55 Ексочільник "Азова" Жорін розкритикував рішення щодо послаблення відповідальності за дезертирство

07:51 Черги на кордоні України — на яких КПП очікуються затори

07:30 У Мінреінтеграції відповіли, чи закладені гроші на соцвиплати полоненим у бюджеті-2025

07:21 На Кіровоградщині чоловік зґвалтував малолітню дівчинку — як його покарав суд

Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Text

08:06 Візит Зеленського до США та українська атака на військові об'єкти росіян — ефір Ранок.LIVE

22 вересня 2024
Text

19:42 Політолог Андрій Бузаров пояснив, чому Telegram не мають наміру забороняти в Україні

Text

19:11 Умєров заявив, що Україна розробила ракетну програму

Text

14:21 Вже йдуть перемовини — Умєров назвав типи винищувачів, які потрібні Україні

20 вересня 2024
Text

23:19 Нардепка заявила, що генерали застосовують "радянський підхід" в українській армії

Text

22:44 Нардеп Волинець заявив, що силові структури вимагають від мобільних операторів інформацію про людей

Text

21:16 Нардеп Ясько закликала українців готуватися то найгіршого сценарію відключень світла взимку

Text

19:52 Представник Київради прокоментував інцидент, коли авто провалилось під асфальт

Text

18:58 У КМДА роз'яснили, коли покращиться ситуація зі смогом в Києві

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

17:58 Удар по складу РФ у Тверській області та візит фон дер Ляєн до Києва — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації