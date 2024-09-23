Довбик став найкращим гравцем матчу Рома — Удінезе: реакції фанатів

Довбик викликав екстаз у фанатів Роми — як уболівальники відреагували на гол українця
У шостому турі чемпіонату Італії "Рома" вдома виграла у "Удінезе" з рахунком 3:0. Найкращим гравцем римлян визнали форварда Артема Довбика, який забив гол та зробив асист в матчі.
Портал Новини.LIVE зробив підбірку з реакціями фанатів "Роми" в соцмережах.
Реакція на гол Довбика
Більшість фанатів задоволена, що Довбик нарешті заграв так як від нього чекали з перших матчів.
lorenz_jack02: Розблоковано український танк.
tommasocisotto: Молодець, Артем, ти це заслужив тепер готуємося до четверга.
_davideamore: Молодець, Артем, ти мене зарядив, тепер все починається з цієї гри, давай!!!
valevoto91: Ті, хто критикував його ще з літа, не є вболівальниками, це недоумкуваті троглодити.
byasirius: Найкращий в Італії, продовжуй на цьому рівні, ти фантастичний, Довбик!
marti.carletti: У нього завжди великий смуток в очах.
glennwheelan4: Це для всіх тих, хто сьогодні вболівав проти команди тільки через те, що звільнили Де Россі.
Всі люблять Даніеле, але він просто не підходив... хотів грати з контролем м'яча, тоді як ця команда ідеальна для швидких контратак.
alepunginelli9200: Зважаючи на те, що зробив Дуван Сапата з Юричем, ця гра може бути тільки добрим знаком для Артема.
lilprede: Артеме, з тобою я почуваюся, як у раю.
sammyfandupsg971: Вітаю, Артеме, з твоїм досягненням, ти чудово впорався.
Нагадаємо, що за підсумками гри з "Удінезе" Серія А визнала Довбика найкращим гравцем матчу. Українець в цій грі взяв участь в усіх трьох голах.
Один із гравців заявив, чого гравцям київського "Динамо" варто остерігатися в іграх проти "Роми".
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