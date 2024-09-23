Довбик став найкращим гравцем матчу Рома — Удінезе: реакції фанатів

Артем Довбик. Фото: "Рома"

У шостому турі чемпіонату Італії "Рома" вдома виграла у "Удінезе" з рахунком 3:0. Найкращим гравцем римлян визнали форварда Артема Довбика, який забив гол та зробив асист в матчі.

Портал Новини.LIVE зробив підбірку з реакціями фанатів "Роми" в соцмережах.

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Реакція на гол Довбика

Більшість фанатів задоволена, що Довбик нарешті заграв так як від нього чекали з перших матчів.

lorenz_jack02: Розблоковано український танк.

tommasocisotto: Молодець, Артем, ти це заслужив тепер готуємося до четверга.

_davideamore: Молодець, Артем, ти мене зарядив, тепер все починається з цієї гри, давай!!!

valevoto91: Ті, хто критикував його ще з літа, не є вболівальниками, це недоумкуваті троглодити.

byasirius: Найкращий в Італії, продовжуй на цьому рівні, ти фантастичний, Довбик!

marti.carletti: У нього завжди великий смуток в очах.

glennwheelan4: Це для всіх тих, хто сьогодні вболівав проти команди тільки через те, що звільнили Де Россі.

Всі люблять Даніеле, але він просто не підходив... хотів грати з контролем м'яча, тоді як ця команда ідеальна для швидких контратак.

alepunginelli9200: Зважаючи на те, що зробив Дуван Сапата з Юричем, ця гра може бути тільки добрим знаком для Артема.

lilprede: Артеме, з тобою я почуваюся, як у раю.

sammyfandupsg971: Вітаю, Артеме, з твоїм досягненням, ти чудово впорався.

Нагадаємо, що за підсумками гри з "Удінезе" Серія А визнала Довбика найкращим гравцем матчу. Українець в цій грі взяв участь в усіх трьох голах.

Один із гравців заявив, чого гравцям київського "Динамо" варто остерігатися в іграх проти "Роми".