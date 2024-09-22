Довбик допоміг Ромі перемогти Удінезе 3:0, забивши та віддавши асист

Артем Довбик. Фото: "Рома"

У п’ятому турі чемпіонату Італії "Рома" приймала "Удінезе". Це був перший матч римлян після призначення на посаду головного тренера Івана Юріча.

"Рома" перемогла з рахунком 3:0, передає портал Новини.LIVE.

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"Ромі" вдалося відкрити рахунок вже на 19-й хвилині матчу. Стефан Ель-Шараві побачив забігання українця та віддав йому пас. Артем вбіг у штрафний майданчик по лівому краю та потужно пробив у дальній нижній кут воріт.

Артем Довбик. Фото: "Рома"

Довбик після голу міг ще кілька разів забивати, але не використав моменти.

На початку другого тайму Довбик відібрав м’яч на правому фланзі та віддав пас на Дібалу, проти якого сфолили — пенальті. Пауло сам реалізував одинадцятиметровий.

Другою результативною дією за "Рому" Довбик відзначився на 70-й хвилині. Артем віддав пас на Томмазо Бальданці і той реалізував вихід на ворота.

Цього сезону в Серії А Довбик забив два голи у двох турах підряд.

"Рома" — "Удінезе" — 3:0

Голы: Довбик, 19, Дібала, 49 (пен.), Бальданці, 70

"Рома": Свілар — Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Челік, Пізіллі (Даніель Паредес, 60), Крістанте (Ермосо, 83), Ель Шаараві (Коне, 83) — Дібала (Суле, 84), Пеллегріні (Бальданці, 68) — Довбик

"Удінезе": Окоє — Кабаселе (Ісаак Туре, 75), Бійол, Крістенсен — Ехізібує, Карлстрем, Еккеленкамп (Ловрич, 63), Камара (Земура, 64) — Товен (Браво, 75), Бреннер — Лукка (Девіс, 46)

Попередження: Пізіллі, Крістанте — Лукка, Крістенсен

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