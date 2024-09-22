Довбик допоміг Ромі перемогти Удінезе 3:0, забивши та віддавши асист

Довбик вдруге забив за Рому та приніс команді першу перемогу в сезоні
У п’ятому турі чемпіонату Італії "Рома" приймала "Удінезе". Це був перший матч римлян після призначення на посаду головного тренера Івана Юріча.
"Рома" перемогла з рахунком 3:0, передає портал Новини.LIVE.
Тріумф Артема Довбика, який був учасником всіх трьох голів
"Ромі" вдалося відкрити рахунок вже на 19-й хвилині матчу. Стефан Ель-Шараві побачив забігання українця та віддав йому пас. Артем вбіг у штрафний майданчик по лівому краю та потужно пробив у дальній нижній кут воріт.
Довбик після голу міг ще кілька разів забивати, але не використав моменти.
На початку другого тайму Довбик відібрав м’яч на правому фланзі та віддав пас на Дібалу, проти якого сфолили — пенальті. Пауло сам реалізував одинадцятиметровий.
Другою результативною дією за "Рому" Довбик відзначився на 70-й хвилині. Артем віддав пас на Томмазо Бальданці і той реалізував вихід на ворота.
Цього сезону в Серії А Довбик забив два голи у двох турах підряд.
"Рома" — "Удінезе" — 3:0
Голы: Довбик, 19, Дібала, 49 (пен.), Бальданці, 70
"Рома": Свілар — Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Челік, Пізіллі (Даніель Паредес, 60), Крістанте (Ермосо, 83), Ель Шаараві (Коне, 83) — Дібала (Суле, 84), Пеллегріні (Бальданці, 68) — Довбик
"Удінезе": Окоє — Кабаселе (Ісаак Туре, 75), Бійол, Крістенсен — Ехізібує, Карлстрем, Еккеленкамп (Ловрич, 63), Камара (Земура, 64) — Товен (Браво, 75), Бреннер — Лукка (Девіс, 46)
Попередження: Пізіллі, Крістанте — Лукка, Крістенсен
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