Довбик помог Роме победить Удинезе 3:0, забив и отдав ассист.

Довбик второй раз забил за Рому и принес команде первую победу в сезоне
В шестом туре чемпионата Италии "Рома" принимала "Удинезе". Это был первый матч римлян после назначения на должность главного тренера Ивана Юрича.
"Рома" победила со счетом 3:0, передает портал Новини.LIVE.
Триумф Артема Довбика, который был участником всех трех голов
"Роме" удалось открыть счет уже на 19-й минуте матча. Стефан Эль-Шарави увидел забегание украинца и отдал ему пас. Артем вбежал в штрафную по левому краю и мощно пробил в дальний нижний угол ворот.
Довбик после гола мог еще несколько раз забивать, но не использовал моменты.
В начале второго тайма Довбик отобрал мяч на правом фланге и отдал пас на Дибалу, против которого сфолили — пенальти. Пауло сам реализовал одиннадцатиметровый.
Вторым результативным действием за "Рому" Довбик отличился на 70-й минуте. Артем отдал пас на Томмазо Бальданцы и тот реализовал выход на ворота.
В этом сезоне в Серии А Довбик забил два гола в двух турах подряд.
"Рома" — "Удинезе" — 3:0
Голы: Довбик, 19, Дибала, 49 (пен.), Бальданцы, 70
"Рома": Свилар — Манчини, Ндика, Анхелиньо — Челик, Пизилли (Даниэль Паредес, 60), Кристанте (Эрмосо, 83), Эль Шаарави (Коне, 83) — Дибала (Суле, 84), Пеллегрини (8) — Довбик
"Удинезе": Окое — Кабаселе (Исаак Туре, 75), Бийол, Кристенсен — Эхизибую, Карлстрем, Эккеленкамп (Ловрич, 63), Камара (Земура, 64) — Товен (Браво, 75), Бреннер — Лука (Дэвис, 46)
Предупреждения: Пизилли, Кристанте — Лукка, Кристенсен
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