Судаков впервые прокомментировал незабитый пенальти в матче Лиги чемпионов

Георгий Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11/

В первом туре основного раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл в безголевую ничью с "Болоньей". Одним из антигероев матча стал полузащитник "горняков" Георгий Судаков, который не забил из пенальти в начале матча.

Спустя три дня после матча Судаков все же прервал свое молчание в Instagram.

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Георгий Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Что думает Судаков о негативе в свою сторону

Судаков заявил, что неприятности случаются с каждым, и напомнил, что для победы нужно прикладывать много усилий на протяжении длительного времени.

По его словам, он намерен работать столько, сколько потребуется для достижения результата.

Футболист также дал советы, как справляться с негативными мыслями.

"Когда прошло время и эмоции, хочу поделиться своим мнением по поводу последних событий.

1. Как говорят, "shit happens"

2. Реальность такова: победа имеет свою цену. Цена — тяжелый труд. Постоянные усилия в течение длительного времени. Сколько усилий? Столько, сколько нужно для результата. Вы работаете и пробиваете себе путь вперед.

3. Как заменить негативные мысли положительными:

"И это так же пройдет".

"Я долго держался. Лучшее у меня впереди".

"Открылась одна дверь, откроется и другая".

Keep moving!", — написал Судаков.

Отметим, что "Шахтер" свой следующий матч в УПЛ проведет 23 сентября против киевской "Оболони".

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