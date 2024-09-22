Судаков впервые прокомментировал незабитый пенальти в матче Лиги чемпионов

Судаков прервал молчание после незабитого пенальти в ворота Болоньи — что сказал
В первом туре основного раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл в безголевую ничью с "Болоньей". Одним из антигероев матча стал полузащитник "горняков" Георгий Судаков, который не забил из пенальти в начале матча.
Спустя три дня после матча Судаков все же прервал свое молчание в Instagram.
Что думает Судаков о негативе в свою сторону
Судаков заявил, что неприятности случаются с каждым, и напомнил, что для победы нужно прикладывать много усилий на протяжении длительного времени.
По его словам, он намерен работать столько, сколько потребуется для достижения результата.
Футболист также дал советы, как справляться с негативными мыслями.
"Когда прошло время и эмоции, хочу поделиться своим мнением по поводу последних событий.
1. Как говорят, "shit happens"
2. Реальность такова: победа имеет свою цену. Цена — тяжелый труд. Постоянные усилия в течение длительного времени. Сколько усилий? Столько, сколько нужно для результата. Вы работаете и пробиваете себе путь вперед.
3. Как заменить негативные мысли положительными:
"И это так же пройдет".
"Я долго держался. Лучшее у меня впереди".
"Открылась одна дверь, откроется и другая".
Keep moving!", — написал Судаков.
Отметим, что "Шахтер" свой следующий матч в УПЛ проведет 23 сентября против киевской "Оболони".
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