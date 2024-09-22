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Судаков перервав мовчання після незабитого пенальті у ворота Болоньї — що сказав

22 вересня 2024 08:15
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Судаков вперше прокоментував незабитий пенальті у матчі Ліги чемпіонів
Георгій Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11/
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

У першому турі основного раунду Ліги чемпіонів донецький " Шахтар" зіграв у безгольову нічию з "Болоньєю". Одним із антигероїв матчу став півзахисник "гірників" Георгій Судаков, який не забив з пенальті на початку матчу.

Через три дні після матчу Судаков все ж таки перервав своє мовчання в Instagram.

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Георгій Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Що думає Судаков про негатив у свій бік

Судаков заявив, що неприємності трапляються з кожним, і нагадав, що для перемоги потрібно докладати багато зусиль упродовж тривалого часу.

За його словами, він має намір працювати стільки, скільки потрібно для досягнення результату.

Футболіст також дав поради, як справлятися з негативними думками.

"Коли пройшов час та емоції, хочу поділитися своєю думкою з приводу останніх подій.

1. Як кажуть, "shit happens"

2. Реальність така: перемога має свою ціну. Ціна — тяжка праця. Постійні зусилля протягом тривалого часу. Скільки зусиль? Стільки, скільки треба для результату. Ви працюєте й пробиваєте собі шлях уперед.

3. Як замінити негативні думки на позитивні:

"І це так само мине"

"Я довго тримався. Найкраще в мене попереду"

"Відчинилися одні двері, відчиняться й інші"

Keep moving!", — написав Судаков.

Зазначимо, що "Шахтар" свій наступний матч в УПЛ проведе 23 вересня проти київської "Оболоні".

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футбол ФК Шахтар Ліга чемпіонів Георгій Судаков Болонья

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