Судаков вперше прокоментував незабитий пенальті у матчі Ліги чемпіонів

Судаков перервав мовчання після незабитого пенальті у ворота Болоньї — що сказав
У першому турі основного раунду Ліги чемпіонів донецький " Шахтар" зіграв у безгольову нічию з "Болоньєю". Одним із антигероїв матчу став півзахисник "гірників" Георгій Судаков, який не забив з пенальті на початку матчу.
Через три дні після матчу Судаков все ж таки перервав своє мовчання в Instagram.
Що думає Судаков про негатив у свій бік
Судаков заявив, що неприємності трапляються з кожним, і нагадав, що для перемоги потрібно докладати багато зусиль упродовж тривалого часу.
За його словами, він має намір працювати стільки, скільки потрібно для досягнення результату.
Футболіст також дав поради, як справлятися з негативними думками.
"Коли пройшов час та емоції, хочу поділитися своєю думкою з приводу останніх подій.
1. Як кажуть, "shit happens"
2. Реальність така: перемога має свою ціну. Ціна — тяжка праця. Постійні зусилля протягом тривалого часу. Скільки зусиль? Стільки, скільки треба для результату. Ви працюєте й пробиваєте собі шлях уперед.
3. Як замінити негативні думки на позитивні:
"І це так само мине"
"Я довго тримався. Найкраще в мене попереду"
"Відчинилися одні двері, відчиняться й інші"
Keep moving!", — написав Судаков.
Зазначимо, що "Шахтар" свій наступний матч в УПЛ проведе 23 вересня проти київської "Оболоні".
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