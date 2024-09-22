Довбика визнано найкращим гравцем матчу Рома - Удінезе в чемпіонаті Італії

Довбика вперше визнано найкращим гравцем матчу Серії А
У шостому турі чемпіонату Італії "Рома" вдома виграла у "Удінезе" з рахунком 3:0. З перших хвилин матчу зіграв форвард римлян Артем Довбик.
За підсумками матчу Довбик отримав від Серії А приз найкращому гравцю.
L'ha sbloccata ➡️ ARTEEEEEM DOVBYK! 🦾 #RomaUdinese 1-0 pic.twitter.com/Dv2L5WP9Yu— Lega Serie A (@SerieA) September 22, 2024
Довбик став найкращим гравцем матчу "Роми"
У грі проти "Удінезе" Довбик відкрив рахунок у матчі в першому таймі. У другій половині він розпочав атаку, в ході якої гравці суперника сфолили на Дібалі у своєму штрафному майданчику і потім аргентинець реалізував пенальті.
На 70-й хвилині матчу Довбик віддав першу за "Рому" гольову передачу.
Окрім Серії А, гру українця виділили статистичні портали. Авторитетний WhoScored назвав Довбика найкращим гравцем матчу з оцінкою — 8.0.
Портал SofaScore назвав Дібалу найкращим гравцем матчу з оцінкою — 8.0. Довбик став другим у команді — 7.5.
Зазначимо, що 27-річний Довбик цього сезону забив за "Рому" два м'ячі і зробив один асист.
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