Довбик признан лучшим игроком матча Рома - Удинезе в чемпионате Италии

Довбик впервые признан лучшим игроком матча Серии А
В шестом туре чемпионата Италии "Рома" дома выиграла у "Удинезе" со счетом 3:0. С первых минут матча сыграл форвард римлян Артем Довбик.
По итогам матча Довбик получил от Серии А приз лучшему игроку.
L'ha sbloccata ➡️ ARTEEEEEM DOVBYK!!! 🦾#RomaUdinese 1-0 pic.twitter.com/Dv2L5WP9Yu— Lega Serie A (@SerieA) September 22, 2024
Довбик стал лучшим игроком матча "Ромы"
В игре против "Удинезе" Довбик открыл счет в матче в первом тайме. Во второй половине он начал атаку, в ходе которой игроки соперника сфолили на Дибале в своей штрафной и затем аргентинец реализовал пенальти.
На 70-й минуте матча Довбик отдал первую за "Рому" голевую передачу.
Кроме Серии А игру украинца выделили статистические порталы. Авторитетный WhoScored назвал Довбика лучшим игроком матча с оценкой — 8.0.
Портал SofaScore назвал Дибалу лучшим игроком матча с оценкой — 8.0. Довбик стал вторым в команде — 7.5.
Отметим, что 27-летний Довбик в текущем сезоне забил за "Рому" два мяча и сделал один ассист.
Напомним, Красюк раскрыл правду, почему Усика задержали в Польше.
Довбик успокоил болельщиков "Ромы" всего тремя фразами — что сказал форвард.
Судаков прервал молчание после незабитого пенальти в ворота "Болоньи" — что сказал.
Джошуа был жестко побит и нокаутирован Дюбуа — видео.
Шовковский назвал тех, кто не сыграет с "Лацио".
Читайте Новини.LIVE!