Довбик признан лучшим игроком матча Рома - Удинезе в чемпионате Италии

Артем Довбик. Фото: "Рома"

В шестом туре чемпионата Италии "Рома" дома выиграла у "Удинезе" со счетом 3:0. С первых минут матча сыграл форвард римлян Артем Довбик.

По итогам матча Довбик получил от Серии А приз лучшему игроку.

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В игре против "Удинезе" Довбик открыл счет в матче в первом тайме. Во второй половине он начал атаку, в ходе которой игроки соперника сфолили на Дибале в своей штрафной и затем аргентинец реализовал пенальти.

На 70-й минуте матча Довбик отдал первую за "Рому" голевую передачу.

Артем Довбик получил награду от Серии А. Фото: Серия А

Кроме Серии А игру украинца выделили статистические порталы. Авторитетный WhoScored назвал Довбика лучшим игроком матча с оценкой — 8.0.

Портал SofaScore назвал Дибалу лучшим игроком матча с оценкой — 8.0. Довбик стал вторым в команде — 7.5.

Отметим, что 27-летний Довбик в текущем сезоне забил за "Рому" два мяча и сделал один ассист.

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