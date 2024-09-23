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Довбик вызвал экстаз у фанатов Ромы — как болельщики отреагировали на гол украинца

23 сентября 2024 02:02
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Довбик стал лучшим игроком матча Рома — Удинезе: реакции фанатов
Артем Довбик. Фото: "Рома"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В шестом туре чемпионата Италии "Рома" дома выиграла у "Удинезе" со счетом 3:0. Лучшим игроком римлян признали форварда Артема Довбика, забившего гол и совершившего ассист в матче.

Портал Новини.LIVE сделал подборку с реакциями фанатов "Ромы" в соцсетях.

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AS Roma (@officialasroma)

Реакция на гол Довбика

Большинство фанатов довольны, что Довбик наконец-то заиграл так как от него ждали с первых матчей.

lorenz_jack02: Разблокирован украинский танк.

tommasocisotto: Молодец, Артем, ты это заслужил, теперь готовимся к четвергу.

_davideamore: Молодец, Артем, ты меня зарядил, теперь все начинается с этой игры, давай!!!

valevoto91: Те, кто критиковал его еще с лета, не являются болельщиками, это слабоумные троглодиты.

byasirius: Лучший в Италии, продолжай на этом уровне, ты фантастический, Довбик!

marti.carletti: У него всегда большая грусть в глазах.

glennwheelan4: Это для всех тех, кто сегодня болел против команды только из-за того, что уволили Де Росси.

Все любят Даниэле, но он просто не подходил... хотел играть с контролем мяча, в то время как эта команда идеальна для быстрых контратак.

alepunginelli9200: Учитывая, что сделал Дуван Сапата с Юричем, эта игра может быть только хорошим знаком для Артема.

lilprede: Артем, с тобой я чувствую себя, как в раю.

sammyfandupsg971: Поздравляю, Артем, с твоим достижением, ты прекрасно справился.

Напомним, что по итогам игры с "Удинезе" Серия А признала Довбика лучшим игроком матча. Украинец в этой игре принял участие во всех трех голах.

Один из игроков заявил, чего игрокам киевского "Динамо" следует опасаться в играх против "Ромы".

футбол Артем Довбик Серия А украинские легионеры (футбол) ФК Рома (Рим)

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