Трубин уже зимой может перейти в каталонскую Барселону

Анатолий Трубин во время матча. Фото: Reuters/Marko Djurica

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин оказался в сфере интересов известного клуба. Он может уйти из "Бенфики" уже в начале 2025 года.

Португальский клуб получит запрос о трансфере Трубина в ближайшее время, сообщает Marca.

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Украинец Анатолий Трубин является одним из лидеров "Бенфики". Голкипер стабильно получает высокие баллы за выступление в матчах чемпионата Португалии и еврокубках. За игрой футболиста следят многие клубы, и один из них готов сделать "Бенфике" предложение.

Анатолий Трубин на тренировке. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Куда может перейти Трубин

Каталонская "Барселона" надолго потеряла своего голкипера из-за травмы, котору Марк-Андре тер Стеген получил в матче чемпионата Испании против "Вильярреала". В резерве у "сине-гранатовых" остался только Иньяки Пенья, которому не доверяет тренерский штаб команды.

Голкипер "Барселоны" может уже не сыграть в сезоне 2024/2025. Во время зимнего трансферного окна 2025 года каталонцы выйдут на трансферный рынок. Анатолий Трубин входит в список интересов испанского клуба. "Барса" уже готовит запрос в "Бенфику" о трансферной стоимости вратаря.

Еще одним претендентом на Трубина остается английский "Манчестер Юнайтед".

Напомним, другой футболист сборной Украины — Артем Довбик — становится кумиром для болельщиков итальянской "Ромы".

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков до сих пор переживает свою неудачу в матче Лиги чемпионов против "Болоньи".