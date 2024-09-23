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Трубин заинтересовал клуб, претендующий на победу в Лиге чемпионов

23 сентября 2024 08:48
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Трубин уже зимой может перейти в каталонскую Барселону
Анатолий Трубин во время матча. Фото: Reuters/Marko Djurica
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин оказался в сфере интересов известного клуба. Он может уйти из "Бенфики" уже в начале 2025 года. 

Португальский клуб получит запрос о трансфере Трубина в ближайшее время, сообщает Marca

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Украинец Анатолий Трубин является одним из лидеров "Бенфики". Голкипер стабильно получает высокие баллы за выступление в матчах чемпионата Португалии и еврокубках. За игрой футболиста следят многие клубы, и один из них готов сделать "Бенфике" предложение. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин на тренировке. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Куда может перейти Трубин 

Каталонская "Барселона" надолго потеряла своего голкипера из-за травмы, котору Марк-Андре тер Стеген получил в матче чемпионата Испании против "Вильярреала". В резерве у "сине-гранатовых" остался только Иньяки Пенья, которому не доверяет тренерский штаб команды. 

Голкипер "Барселоны" может уже не сыграть в сезоне 2024/2025. Во время зимнего трансферного окна 2025 года каталонцы выйдут на трансферный рынок. Анатолий Трубин входит в список интересов испанского клуба. "Барса" уже готовит запрос в "Бенфику" о трансферной стоимости вратаря. 

Еще одним претендентом на Трубина остается английский "Манчестер Юнайтед". 

Напомним, другой футболист сборной Украины — Артем Довбик — становится кумиром для болельщиков итальянской "Ромы". 

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков до сих пор переживает свою неудачу в матче Лиги чемпионов против "Болоньи". 

спорт футбол Футбол трансферы Бенфика Анатолий Трубин

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