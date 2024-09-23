Трубин уже зимой может перейти в каталонскую Барселону

Трубин заинтересовал клуб, претендующий на победу в Лиге чемпионов
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин оказался в сфере интересов известного клуба. Он может уйти из "Бенфики" уже в начале 2025 года.
Португальский клуб получит запрос о трансфере Трубина в ближайшее время, сообщает Marca.
Украинец Анатолий Трубин является одним из лидеров "Бенфики". Голкипер стабильно получает высокие баллы за выступление в матчах чемпионата Португалии и еврокубках. За игрой футболиста следят многие клубы, и один из них готов сделать "Бенфике" предложение.
Куда может перейти Трубин
Каталонская "Барселона" надолго потеряла своего голкипера из-за травмы, котору Марк-Андре тер Стеген получил в матче чемпионата Испании против "Вильярреала". В резерве у "сине-гранатовых" остался только Иньяки Пенья, которому не доверяет тренерский штаб команды.
Голкипер "Барселоны" может уже не сыграть в сезоне 2024/2025. Во время зимнего трансферного окна 2025 года каталонцы выйдут на трансферный рынок. Анатолий Трубин входит в список интересов испанского клуба. "Барса" уже готовит запрос в "Бенфику" о трансферной стоимости вратаря.
Еще одним претендентом на Трубина остается английский "Манчестер Юнайтед".
Напомним, другой футболист сборной Украины — Артем Довбик — становится кумиром для болельщиков итальянской "Ромы".
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков до сих пор переживает свою неудачу в матче Лиги чемпионов против "Болоньи".
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