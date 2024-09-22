ДТП з автобусом, що віз юних футболістів: загинули водій і тренер, діти травмовані

Наслідки автотрощі. Фото: PAP/Adam Kumorowicz

У польському селі Лехув потрапив в ДТП автобус з футболістами. В салоні транспортного засобу були юні гравці.

Про це повідомив портал rmf24.pl.

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Наслідки автотрощі. Фото: PAP/Adam Kumorowicz

Автотроща з юними футболістами

За інформацією джерела, коли трапилася ДТП юні футболісти їхали в мікроавтобусі по національній дорозі номер 74.

Поліція повідомила, що 65-річний водій мікроавтобуса перевозив у напрямку Опатува футболістів з Озарова, вік яких складав від 16 до 18 років. Також в автобусі був тренер команди.

Водій буса з невідомих причин виїхав на зістрічну смугу та врізався в дерево. Пізніше стало відомо, що чоловік втратив свідомість. Тренер команди спробував перехопити руль так, щоб удар прийшовся не по центру автобуса, а в бік, що зменшило важкість травм у багатьох пасажирів.

В результаті зіткнення загинули водій та 43-річний тренер команди. Ще 13 осіб були госпіталізовані й ще чотирьом допомогли на місці трагедії.

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