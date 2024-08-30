У ДТП загинув відомий хокеїст НХЛ

Джонні Годро в роздягальні. Фото: instagram.com/johngaudreau03/

Американський хокеїст Джонні Годро загинув у віці 31 року. Відомий спортсмен потрапив у ДТП та помер внаслідок отриманих травм.

Лідер "Коламбуса" їхав велосипедом і був збитий автомобілем, повідомляє Sky Sports.

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У п'ятницю, 30 серпня, стало відомо про загибель одного з найвідоміших американських хокеїстів. Останній нападник клубу НХЛ "Коламбус Блю-Джекетс" став жертвою ДТП.

Джонні Годро під час зустрічі з журналістами. Фото: скриншот YouTube

Деталі трагедії

Джонні Годро перебував у Нью-Джерсі, де мало відбутися весілля його сестри. Разом із братом він катався на велосипедах по передмісті, де обидва молодики й потрапили в аварію. Їх збив автомобіль, водій якого втратив керування своїм транспортним засобом.

Поліція на місці ДТП. Фото: скриншот YouTube

Годро помер у лікарні внаслідок отриманих травм. Лише у травні 2024 року він став рекордсменом збірної США за очками на чемпіонатах світу.

Також Годро відомий завдяки завоюванню "Леді Бінг Трофі" у 2017 році. За свою кар'єру Джонні зіграв 763 матчі в НХЛ, набрав 743 очки та зробив 500 передач. Він шість разів брав участь у "Матчі всіх зірок НХЛ".

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