В ДТП погиб известный хоккеист НХЛ

Джонни Годро в раздевалке. Фото: instagram.com/johngaudreau03/

Американский хоккеист Джонни Годро погиб в возрасте 31 года. Известный спортсмен попал в ДТП и скончался в результате полученных травм.

Лидер "Коламбуса" ехал на велосипеде и был сбит автомобилем, сообщает Sky Sports.

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Джонни Годро во время встречи с журналистами. Фото: скриншот YouTube

Детали трагедии

Джонни Годро находился в Нью-Джерс, где должна была состояться свадьба его сестры. Вместе с братом он катался на велосипедах по пригороду, где оба молодых человека и попали в аварию. Их сбил автомобиль, водитель которого потерял управление своим транспортным средством.

Полиция на месте ДТП. Фото: скриншот YouTube

Годро скончался в больнице в результате полученных травм. Только в мае 2024 года он стал рекордсменом сборной США по очкам на чемпионатах мира.

Также Годро известен благодаря завоеванию "Леди Бинг Трофи" в 2017 году. За свою карьеру Джонни сыграл 763 матча в НХЛ, набрал 743 очка и сделал 500 передачи. Он шесть раз участвовал в "Матче всех звезды НХЛ".

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