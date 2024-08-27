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На войне погиб известный украинский боксер — он выступал за сборную

27 августа 2024 17:18
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Защищая Украину погиб украинский боксер Денис Ящук
Денис Ящук. Фото: Luckypunch.net
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На войне с Российской Федерацией погиб еще один известный спортсмен. На этот раз потерю понесло боксерское сообщество.

Паблик Luckypunch.net сообщил о смерти украинского боксера Дениса Ящука.

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Погиб украинский боксер

По информации источника, в составе сил обороны Украины погиб Ящук, ранее выступавший в любителях сборной Украины и в полупрофессионалах за команду "Украинские атаманы".

"Жестокая война, которую Россия развязала против украинского народа, унесла жизни еще одного представителя бокса. Защищая родину, свою жизнь отдал бывший боксер сборной Украины Денис Ящук", — говорится в сообщении.

Ящук начинал свой боксерский путь в клубе "Максим" в родном Нетишине в Хмельницкой области. Погибший герой в боксе выступал в весовой категории до 52 кг и высокое звание Мастер спорта международного класса.

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