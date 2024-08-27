Захищаючи Україну загинув український боксер Денис Ящук

Денис Ящук. Фото: Luckypunch.net

На війні з Російською Федерацією загинув ще один відомий спортсмен. Цього разу втрату понесла боксерська спільнота.

Паблік Luckypunch.net повідомив про смерть українського боксера Дениса Ящука.

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Загинув український боксер

За інформацією джерела, у складі сил оборони України загинув Ящук, який раніше виступав у аматорах за збірну України та в напівпрофесіоналах за команду "Українські отамани".

"Жорстока війна, яку Росія розвʼязала проти українського народу, забрала життя ще одного представника боксу. Захищаючи батьківщину, своє життя віддав колишній боксер збірної України Денис Ящук", — йдеться в повідомленні.

Ящук починав свій боксерський шлях в клубі "Максим" у рідному Нетішині в Хмельницькій області. Загиблий герой в боксі виступав у ваговій категорії до 52 кг та мав високе звання Майстер спорту міжнародного класу.

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