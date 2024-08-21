Український баскетбольний тренер загинув у битві у Запорізькій області

На фронті загинув відомий спортивний тренер
Ще один представник спорту України пожертвував собою у боротьбі з російськими окупантами. Колишній баскетбольний тренер Дмитро Марховський загинув у Запорізькій області.
Про деталі трагічної обставини розповів у Facebook батько захисника Олег Марховський.
Ще минулого року Дмитро Марховський готував до турнірів українських спортсменів. Він працював із жіночими командами України на континентальних змаганнях. Також Дмитро працював тренером із фізичної підготовки "Київ-Баскета". Небагато вболівальників знали про те, що він вирушив на фронт.
Бої за Роботине
Дмитро Марховський приєднався до ЗСУ у вересні 2023 року. В останні місяці його підрозділ виконував завдання у Запорізькій області. Саме так і загинув колишній тренер.
Батько військовослужбовця розповів, що трагедія сталася ще у січні. Олег Марховський нагадав про неї у день народження сина, 20 серпня. Він повідомив, що за останньої розмови Дмитро, який був бойовим медиком, запевнив, що з ним усе добре, він продовжує рятувати життя побратимів.
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