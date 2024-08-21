Український баскетбольний тренер загинув у битві у Запорізькій області

Дмитро Марховський до війни. Фото: facebook

Ще один представник спорту України пожертвував собою у боротьбі з російськими окупантами. Колишній баскетбольний тренер Дмитро Марховський загинув у Запорізькій області.

Про деталі трагічної обставини розповів у Facebook батько захисника Олег Марховський.

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Ще минулого року Дмитро Марховський готував до турнірів українських спортсменів. Він працював із жіночими командами України на континентальних змаганнях. Також Дмитро працював тренером із фізичної підготовки "Київ-Баскета". Небагато вболівальників знали про те, що він вирушив на фронт.

Дмитро Марховський на баскетбольному майданчику. Фото: facebook

Бої за Роботине

Дмитро Марховський приєднався до ЗСУ у вересні 2023 року. В останні місяці його підрозділ виконував завдання у Запорізькій області. Саме так і загинув колишній тренер.

Батько військовослужбовця розповів, що трагедія сталася ще у січні. Олег Марховський нагадав про неї у день народження сина, 20 серпня. Він повідомив, що за останньої розмови Дмитро, який був бойовим медиком, запевнив, що з ним усе добре, він продовжує рятувати життя побратимів.

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