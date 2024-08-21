Украинский баскетбольный тренер погиб в битве в Запорожской области

Дмитрий Марховский до войны. Фото: facebook

Еще один представитель спорта Украины пожертвовал собой в борьбе с российскими оккупантами. Бывший баскетбольный тренер Дмитрий Марховский погиб в Запорожской области.

О деталях трагического обстоятельства рассказал в Facebook отец защитника Украины Олег Марховский.

Читайте также:

Еще в прошлом году Дмитрий Марховский готовил к турнирам украинских спортсменов. Он работал с женскими командами Украины на континентальных соревнованиях. Также Дмитрий работал тренером по физической подготовке "Киев-Баскета". Немногие болельщики знали о том, что он отправился на фронт.

Дмитрий Марховский на баскетбольной площадке. Фото: facebook

Бои за Роботино

Дмитрий Марховский присоединился к ВСУ в сентябре 2023 года. В последние месяцы его подразделение выполняло задания в Запорожской области. Именно так и погиб бывший тренер.

Отец военнослужащего рассказал, что трагедия произошла еще в январе. Олег Марховский напомнил о ней в день рождения сына, 20 августа. Он сообщил, что при последнем разговоре Дмитрий, который был боевым медиком, заверил, что с ним все хорошо, он продолжает спасать жизни побратимов.

Напомним, Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира.

Бражко уйдет из "Динамо" сразу после матчей с "Зальцбургом" — что известно.

Судаков продолжит карьеру в Англии — "Шахтер" вынужден продать игрока.

Лидер украинского клуба подрался с тренером — детали скандала.

Протасов назвал главную опасность для "Динамо" в матчах с "РБ Зальцбург".

У "Зальцбурга" семь футболистов не сыграют с "Динамо".