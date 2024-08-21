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На фронте погиб известный спортивный тренер

21 августа 2024 13:21
Валерий Ковалевич - Редактор
Украинский баскетбольный тренер погиб в битве в Запорожской области
Дмитрий Марховский до войны. Фото: facebook
Валерий Ковалевич - Редактор

Еще один представитель спорта Украины пожертвовал собой в борьбе с российскими оккупантами. Бывший баскетбольный тренер Дмитрий Марховский погиб в Запорожской области. 

О деталях трагического обстоятельства рассказал в Facebook отец защитника Украины Олег Марховский. 

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Еще в прошлом году Дмитрий Марховский готовил к турнирам украинских спортсменов. Он работал с женскими командами Украины на континентальных соревнованиях. Также Дмитрий работал тренером по физической подготовке "Киев-Баскета". Немногие болельщики знали о том, что он отправился на фронт. 

Дмитрий Марховский
Дмитрий Марховский на баскетбольной площадке. Фото: facebook 

Бои за Роботино 

Дмитрий Марховский присоединился к ВСУ в сентябре 2023 года. В последние месяцы его подразделение выполняло задания в Запорожской области. Именно так и погиб бывший тренер. 

Отец военнослужащего рассказал, что трагедия произошла еще в январе. Олег Марховский напомнил о ней в день рождения сына, 20 августа. Он сообщил, что при последнем разговоре Дмитрий, который был боевым медиком, заверил, что с ним все хорошо, он продолжает спасать жизни побратимов. 

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война спорт Запорожская область Баскетбол тренер Спортсмены в ВСУ

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