ДТП с автобусом, который вез юных футболистов: погибли водитель и тренер, дети травмированы

Юные футболисты попали в ужасную аварию в Польше — есть погибшие
В польском селе Лехув попал в ДТП автобус с футболистами. В салоне транспортного средства находились юные игроки.
Об этом сообщил портал rmf24.pl.
Авария с юными футболистами
По информации источника, когда произошло ДТП юные футболисты ехали в микроавтобусе по национальной дороге номер 74.
Полиция сообщила, что 65-летний водитель микроавтобуса перевозил в направлении Опатава футболистов из Озарова, возраст которых составлял от 16 до 18 лет. Также в автобусе находился тренер команды.
Водитель буса по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и врезался в дерево. Позже стало известно, что мужчина потерял сознание. Тренер команды попытался перехватить руль так, чтобы удар пришелся не по центру автобуса, а в бок, что снизило тяжесть травм у многих пассажиров.
В результате столкновения погибли водитель и 43-летний тренер команды. Еще 13 человек были госпитализированы и еще четырем помогли на месте трагедии.
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