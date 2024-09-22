ДТП с автобусом, который вез юных футболистов: погибли водитель и тренер, дети травмированы

Последствия аварии. Фото: PAP/Adam Kumorowicz

В польском селе Лехув попал в ДТП автобус с футболистами. В салоне транспортного средства находились юные игроки.

Об этом сообщил портал rmf24.pl.

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Последствия аварии. Фото: PAP/Adam Kumorowicz

Авария с юными футболистами

По информации источника, когда произошло ДТП юные футболисты ехали в микроавтобусе по национальной дороге номер 74.

Полиция сообщила, что 65-летний водитель микроавтобуса перевозил в направлении Опатава футболистов из Озарова, возраст которых составлял от 16 до 18 лет. Также в автобусе находился тренер команды.

Водитель буса по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и врезался в дерево. Позже стало известно, что мужчина потерял сознание. Тренер команды попытался перехватить руль так, чтобы удар пришелся не по центру автобуса, а в бок, что снизило тяжесть травм у многих пассажиров.

В результате столкновения погибли водитель и 43-летний тренер команды. Еще 13 человек были госпитализированы и еще четырем помогли на месте трагедии.

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