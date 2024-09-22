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Тимощук допоміг грошима Збройним силам Росії, які вбивають українців

22 вересня 2024 18:42
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Тимощук передав на аукціон футболку для допомоги російським військовим
Анатолій Тимощук. Фото: "Зеніт"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Колишній капітан донецького "Шахтаря" та збірної України Анатолій Тимощук продовжує підтримувати Росію. На цей раз він також підтримав Збройні сили РФ.

Про підтримку Тимощуком Збройних сил РФ заявила організація "Російський Фанатський Аукціон".

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Тимощук знову пробив дно

Тимощук, який після початку повномасштабного вторгнення в Україну залишається в Росії, допоміг військовим РФ, які протистоять Збройним силам України в Курській області.

Тренер "Зеніту", який є уродженцем Волині, передав на благодійний аукціон свою футболку із автографом. Виручені кошти виділять на допомогу бойовикам ЗС РФ на Курщині.

За футболку Тимощука бойовики отримали 700 000 рублів (312 000 грн).

Після 24 лютого 2022 року Тимощук став одним із небагатьох українських футболістів та тренерів, які залишилися в Росії. До того ж 45-річний тренер не сказав жодного слова засудження у бік Кремля через розпочату в Україні війну.

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війна футбол Анатолій Тимощук Росія Курська область

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