Анатолий Тимощук. Фото: "Зенит"

Бывший капитан донецкого "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Тимощук продолжает поддерживать Россию. На этот раз он также поддержал Вооруженные силы РФ.

О поддержке Тимощуком Вооруженных сил РФ заявила организация "Русский Фанатский Аукцион".

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Тимощук снова пробил дно

Тимощук, который после начала полномасштабного вторжения в Украину остается в России, помог военным РФ, противостоящим Вооруженным силам Украины в Курской области.

Тренер "Зенита", который является уроженцем Волыни, передал на благотворительный аукцион свою футболку с автографом. Вырученные средства выделят на помощь боевикам ВС РФ на Курщине.

За футболку Тимощука боевики выручили 700 тысяч рублей (312 тысяч гривен).

После 24 февраля 2022 года Тимощук стал одним из немногих украинских футболистов и тренеров, которые остались в России. К тому же 45-летний тренер не сказал ни единого слова осуждения в сторону Кремля из-за начатой в Украине войны.

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