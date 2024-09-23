Болельщики Черноморца спровоцировали скандал в матче с Карпатами

Владислав Лупашко во время матча. Фото: instagram.com/karpaty.lviv/

Львовские "Карпаты" сыграли в Одессе с местным "Черноморцем" в рамках чемпионата Украины. Во время матча произошел скандал.

Наставник "Карпат" после игры рассказал об инциденте, сообщает YouTube-канал "Черноморца".

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В рамках седьмого тура УПЛ "Карпаты" обыграли на выезде "Черноморец" со счетом 1:0. Однако главный тренер львовской команды после матча говорил о поведение одесских болельщиков.

Футболисты "Карпат" празднуют гол. Фото: instagram.com/karpaty.lviv/

Что не понравилось Лупашко

Наставник "Карпат" заявил, что во время поединка зрители на трибунах скандировали оскорбительные кричалки в адрес футболистов гостевой команды. В частности, их называли "бандеровцами".

"Я понимаю, что есть много разных людей, и нельзя относиться к одесским болельщикам так предвзято. Но некоторые из них вели себя недопустимо. У нас единая страна. Сейчас все регионы Украины являются одним целым, так что такого позволять нельзя. Мы все говорим о расизме, но такие вещи не лучше расизма", — заявил Лупашко.

Неизвестно, будут ли "Карпаты" подавать жалобу на "Черноморец". Свой следующий поединок в УПЛ львовская команда проведет против "Полесья".

Напомним, бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук оказался в эпицентре очередного скандала после того, как решил помочь российской армии.

Тем временем украинские футболисты попали в ДТП в Польше, есть раненные и погибшие.