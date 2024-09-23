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Дочь Суркиса ждет ребенка от футболиста Динамо — что известно

23 сентября 2024 11:31
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Биловар прокомментировал беременность дочки президента Динамо
Яна Суркис и Кристиан Биловар. Фото: instagram.com/y.surkis777/
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

Футболист киевского "Динамо" Кристиан Биловар подтвердил, что они вместе с женой скоро станут родителями. Защитник столичного клуба рассказал, как его тесть отреагировал на новость про беременность Яны Суркис. 

Биловар прокомментировал будущее пополнение в своей семье в интервью UPL TV

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В рамках седьмого тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" не сумело обыграть в Киеве "Рух" (0:0). Защитник столичной команды Кристиан Биловар весь матча провел на скамейке запасных. Футболист рассказал о счастливом событии в своей семье после финального свистка. 

Кристиан Биловар
Кристиан Биловар на тренировке. Фото: instagram.com/krisbilovar4/

Биловар и Яна Суркис готовятся к родам 

Супруга украинского футболиста Яна Суркис, которая является родной дочерью президента "Динамо" Игоря Суркиса, находится на седьмом месяце беременности. Биловар вспомнил, как обрадовался этой новости. Кристиан рассказал, что каждый день спешит домой, чтобы побольше времени провести с Яной. 

"Как тесть отнесся к этому известию? Не было ничего необычного. Он просто сказал: "Поздравляю, сынок", — вспомнил Биловар. 

Яна Суркис
Яна Суркис ждет ребенка. Фото: instagram.com/y.surkis777/

Футболист заверил, что ожидание ребенка не влияет на его выступления за "Динамо". Он работает на тренировках и в матчах с той же самоотдачей, что и раньше. 

Напомним, супруга футболиста сборной Украины продемонстрировала стройное тело в тренажерном зале. 

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко поссорился с болельщиками после матча с одесским "Черноморцем" в УПЛ. 

В одном из центральных матчей чемпионата Англии разгорелся скандал с участием звездного форварда Эрлинга Холанна. 

спорт футбол Динамо Кристиан Биловар Яна Суркис

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