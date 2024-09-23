Биловар прокомментировал беременность дочки президента Динамо

Яна Суркис и Кристиан Биловар. Фото: instagram.com/y.surkis777/

Футболист киевского "Динамо" Кристиан Биловар подтвердил, что они вместе с женой скоро станут родителями. Защитник столичного клуба рассказал, как его тесть отреагировал на новость про беременность Яны Суркис.

Биловар прокомментировал будущее пополнение в своей семье в интервью UPL TV.

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В рамках седьмого тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" не сумело обыграть в Киеве "Рух" (0:0). Защитник столичной команды Кристиан Биловар весь матча провел на скамейке запасных. Футболист рассказал о счастливом событии в своей семье после финального свистка.

Кристиан Биловар на тренировке. Фото: instagram.com/krisbilovar4/

Биловар и Яна Суркис готовятся к родам

Супруга украинского футболиста Яна Суркис, которая является родной дочерью президента "Динамо" Игоря Суркиса, находится на седьмом месяце беременности. Биловар вспомнил, как обрадовался этой новости. Кристиан рассказал, что каждый день спешит домой, чтобы побольше времени провести с Яной.

"Как тесть отнесся к этому известию? Не было ничего необычного. Он просто сказал: "Поздравляю, сынок", — вспомнил Биловар.

Яна Суркис ждет ребенка. Фото: instagram.com/y.surkis777/

Футболист заверил, что ожидание ребенка не влияет на его выступления за "Динамо". Он работает на тренировках и в матчах с той же самоотдачей, что и раньше.

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