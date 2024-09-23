Эрлинг Холанн чуть не подрался с игроком Арсенала во время матча

Эрлинг Холанд борется за мяч. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Норвежский форвард Эрлинг Холанн забил очередной гол в новом сезоне английской Премьер-лиги. Усилий одного из лучших бомбардиров АПЛ не хватило для победы "Манчестер Сити" над "Арсеналом".

В одном из эпизодов Холанн грубо себя повел по отношению к сопернику, сообщает Daily Mail.

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В пятом туре АПЛ "Манчестер Сити" принял "Арсенал". Эрлинг Холанн открыл счет уже на девятой минуте встречи, которая завершилась ничьей 2:2. Норвежец еще во время матча дал волю эмоциям и чуть не подрался с соперником.

Что сделал Холанн

Джон Стоунз спас "Манчестер Сити" от поражения, когда забил последний гол в матче на 90+8 минуте. Эрлинг Холанн во время празднования этого успеха бросил мяч в затылок защитнику "Арсенала" Габриэлу Магальяйнсу.

На поле едва не началась драка, после чего футболисты эмоционально реагировали на каждое событие до финального свистка арбитра и ухода в раздевалки. Холанн не был наказан за свое поведение.

Эрлинг Холанд спорит с соперниками. Фото: Reuters/Molly Darlington

В матче с "Арсеналом" 24-летний норвежский форвард повторил достижение Криштиану Роналду и забил свой 100-й гол за европейские команды за 105 поединков.

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