Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Холанн отпраздновал рекорд в АПЛ хамским поведением на поле — детали arrow

Холанн отпраздновал рекорд в АПЛ хамским поведением на поле — детали

23 сентября 2024 10:48
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Эрлинг Холанн чуть не подрался с игроком Арсенала во время матча
Эрлинг Холанд борется за мяч. Фото: Reuters/Jason Cairnduff
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

Норвежский форвард Эрлинг Холанн забил очередной гол в новом сезоне английской Премьер-лиги. Усилий одного из лучших бомбардиров АПЛ не хватило для победы "Манчестер Сити" над "Арсеналом". 

В одном из эпизодов Холанн грубо себя повел по отношению к сопернику, сообщает Daily Mail

Читайте также:

В пятом туре АПЛ "Манчестер Сити" принял "Арсенал". Эрлинг Холанн открыл счет уже на девятой минуте встречи, которая завершилась ничьей 2:2. Норвежец еще во время матча дал волю эмоциям и чуть не подрался с соперником. 

Что сделал Холанн 

Джон Стоунз спас "Манчестер Сити" от поражения, когда забил последний гол в матче на 90+8 минуте. Эрлинг Холанн во время празднования этого успеха бросил мяч в затылок защитнику "Арсенала" Габриэлу Магальяйнсу. 

На поле едва не началась драка, после чего футболисты эмоционально реагировали на каждое событие до финального свистка арбитра и ухода в раздевалки. Холанн не был наказан за свое поведение. 

Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд спорит с соперниками. Фото: Reuters/Molly Darlington

В матче с "Арсеналом" 24-летний норвежский форвард повторил достижение Криштиану Роналду и забил свой 100-й гол за европейские команды за 105 поединков. 

Напомним, каталонская "Барселона" может подписать вратаря сборной Украины в качестве замены своего капитана. 

Жена одного из футболистов сборной Украины продемонстрировала фигуру в спортивном зале. 

спорт футбол Эрлинг Холанд Манчестер Сити Арсенал АПЛ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

11:12 Украинский военный заявил о том, что россияне КАБами атакуют Курскую область

11:12 Осталось два дня — украинцы могут получить 21 тыс. грн помощи

Text

11:05 Осень может изменить ход войны — военный заявил, что ресурсы россиян заканчиваются

10:51 Зарплаты более чем 8 тыс. евро — где в Европе самые высокие доходы

10:46 Под Одессой сгорел дом отдыха — подробности

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

10:42 Удар КАБ по Запорожью — количество пострадавших выросло

10:38 В Киеве снова ухудшилось состояние качества воздуха

10:23 Готовились к захвату власти — в Одессе обезвредили вооруженных диверсантов

10:19 Боль в боку во время бега — эксперты объяснили, что это значит и как это предотвратить

10:07 Зеленский обсудил поддержку Украины с губернатором Пенсильвании

11:12 Осталось два дня — украинцы могут получить 21 тыс. грн помощи

10:51 Зарплаты более чем 8 тыс. евро — где в Европе самые высокие доходы

10:46 Под Одессой сгорел дом отдыха — подробности

10:42 Удар КАБ по Запорожью — количество пострадавших выросло

10:38 В Киеве снова ухудшилось состояние качества воздуха

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

10:23 Готовились к захвату власти — в Одессе обезвредили вооруженных диверсантов

10:19 Боль в боку во время бега — эксперты объяснили, что это значит и как это предотвратить

10:07 Зеленский обсудил поддержку Украины с губернатором Пенсильвании

10:01 Украинская киберспортивная команда NaVi выиграла турнир ESL Pro League Season 20

09:50 Омбудсмен объяснил, как возобновить пенсии украинцам с оккупированных территорий

Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

18 сентября 2024
Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Text

11:12 Украинский военный заявил о том, что россияне КАБами атакуют Курскую область

Text

11:05 Осень может изменить ход войны — военный заявил, что ресурсы россиян заканчиваются

Text

08:06 Визит Зеленского в США и украинская атака на военные объекты россиян — эфир Ранок.LIVE

22 сентября 2024
Text

19:42 Политолог Андрей Бузаров объяснил, почему Telegram не намерены запрещать в Украине

Text

19:11 Умеров заявил, что Украина разработала ракетную программу

Text

14:21 Уже идут переговоры — Умеров назвал типы истребителей, которые нужны Украине

20 сентября 2024
Text

23:19 Нардеп заявила, что генералы применяют "советский подход" в украинской армии

Text

22:44 Нардеп Волынец заявил, что силовые структуры требуют от мобильных операторов информацию о людях

Text

21:16 Нардеп Ясько призвала украинцев готовиться к худшему сценарию отключений света зимой

Text

19:52 Представитель Киевсовета прокомментировал инцидент, когда автомобиль провалился под асфальт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке