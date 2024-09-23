Ерлінг Голанн мало не побився з гравцем Арсеналу під час матчу

Ерлінг Голанн виборює м'яч. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Норвезький форвард Ерлінг Голанн забив черговий гол у новому сезоні англійської Прем'єр-ліги. Зусиль одного з найкращих бомбардирів АПЛ не вистачило для перемоги "Манчестер Сіті" над "Арсеналом".

В одному з епізодів Голанн грубо повівся щодо суперника, повідомляє Daily Mail.

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У п'ятому турі АПЛ "Манчестер Сіті" прийняв "Арсенал". Ерлінг Голанн відкрив рахунок вже на дев'ятій хвилині зустрічі, яка завершилася нічиєю 2:2. Норвежець ще під час матчу дав волю емоціям і мало не побився із суперником.

Що зробив Голанн

Джон Стоунз урятував "Манчестер Сіті" від поразки, коли забив останній гол у матчі на 90+8 хвилині. Ерлінг Голанн під час святкування цього успіху кинув м'яч у потилицю захиснику "Арсеналу" Габріелу Магальяйнсу.

На полі ледь не почалася бійка, після чого футболісти емоційно реагували на кожну подію до фінального свистка арбітра та відходу у роздягальні. Голанн не був покараний за свою поведінку.

Ерлінг Голанн сперечається із суперниками. Фото: Reuters/Molly Darlington

У матчі з "Арсеналом" 24-річний норвезький форвард повторив досягнення Кріштіану Роналду та забив свій 100-й гол за європейські команди за 105 поєдинків.

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