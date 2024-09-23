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Травма тер Стегена — відомо, коли воротар повернеться на поле

23 вересня 2024 10:22
Сергій Романчук - Редактор
Тер Стеген може більше не зіграти за Барселону цього сезону
Марк-Андре тер Штеген перед матчем Фото: Reuters/Manon Cruz
Сергій Романчук - Редактор

Каталонська "Барселона" розгромила "Вільярреал" у матчі чемпіонату Іспанії. Каталонці продовжують лідирувати в турнірній таблиці Ла-Ліги, але при цьому "синьо-гранатові" надовго втратили свого основного воротаря.

Марк-Андре тер Стеген отримав серйозну травму у цьому матчі, повідомляє Marca.

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Каталонська "Барселона" розгромила "Вільярреал" із рахунком 5:1 у виїзному поєдинку іспанської Ла-Ліги. Рефері не зарахував через офсайд три голи господарів поля, Роберт Левандовський не забив пенальті, а Марк-Андре тер Стеген вибув як мінімум до кінця 2024 року.

Марк-Андре тер Стеген
Голкіпера забирають з поля. Фото: Reuters/Pablo Morano

Коли тер Стеген повернеться в гру

В одному з епізодів біля воріт "Барселони" голкіпер каталонської команди боровся із суперником за м'яч та невдало приземлився на ногу. Капітан "синьо-гранатових" закричав від болю, його забрали з поля на ношах.

Вранці у понеділок, 23 вересня, стало відомо, що тер Стеген розірвав надколінну зв'язку. Це сухожилля розташоване під колінною чашкою і бере активну участь у роботі квадрицепса стегна. Травма вважається досить рідкісною.

Футболіст, який після відходу Мануеля Ноєра став основним голкіпером збірної Німеччини, перенесе операцію зі зшивання зв'язки надколінка. Він відновлюватиметься від травми не менше семи місяців. Німець може більше не вийти на поле цього сезону. У такому разі основним голкіпером "Барселони" як мінімум до січня 2025 стане Іньякі Пенья.

Нагадаємо, "Барселона" вже шукає заміну травмованому воротареві. До списку потенційних новачків каталонської команди увійшов українець.

Минулими вихідними тяжку травму отримав і півзахисник збірної України Руслан Маліновський.

спорт футбол Барселона Іспанська Ла Ліга Марк-Андре тер Стеген

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