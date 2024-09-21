Маліновського винесли з поля — скільки пропустить українець

Руслан Маліновський у "Дженоа". Фото: instagram.com/genoacfc/

У п'ятому турі чемпіонату Італії з футболу "Дженоа" програла на виїзді "Венеції" з рахунком 0:2. У цьому матчі Руслан Маліновський зазнав серйозної травми.

Українського футболіста забрали з поля на ношах, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У другому таймі матчу "Венеція" — "Дженоа" Руслан Маліновський допомагав своїй команді в обороні. Півзахисник пішов у підкат проти суперника у штрафному майданчику "грифонів". Це рішення стало фатальним для гравця.

Руслан Маліновський на розминці. Фото: instagram.com/genoacfc/

Коли Маліновський повернеться на поле

Під час підкату футболіст не втримав рівноваги та впав. Його нога буквально вигнулась убік, Маліновський не зумів стримати крику від болю. Він не зміг підвестися, гравця забрали з поля на ношах.

"Дженоа" підтримала Руслана спеціальним повідомленням в Instagram. В Італії спростували інформацію про перелом у футболіста. Згідно з попереднім аналізом, українець вивихнув гомілковостопний суглоб. Він може пропустити від чотирьох до шести тижнів.

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