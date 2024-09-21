Малиновского вынесли с поля — сколько пропустит украинец

Руслан Малиновский в "Дженоа". Фото: instagram.com/genoacfc/

В пятом туре чемпионата Италии по футболу "Дженоа" проиграла на выезде "Венеции" со счетом 0:2. В этом матче Руслан Малиновский получил серьезную травму.

Украинского футболиста унесли с поля на носилках, сообщает портал Новини.LIVE.

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Во втором тайме матча "Венеция" — "Дженоа" Руслан Малиновский помогал своей команде в обороне. Полузащитник пошел в подкат против соперника в штрафной "гриффонов". Это решение стало фатальным для игрока.

Руслан Малиновский на разминке. Фото: instagram.com/genoacfc/

Когда Малиновский вернется на поле

Во время подката футболист не удержал равновесие и упал. Его нога буквально выгнулась в сторону, Малиновский не сумел сдержать крик от боли. Он не смог подняться, игрока унесли с поля на носилках.

"Дженоа" поддержала Руслана специальным сообщение в Instagram. В Италии опровергли информацию о переломе у футболиста. Согласно предварительному анализу, украинец вывихнул голеностопный сустав. Он может пропустить от четырех до шести недель.

Малиновский не примет участие в октябрьских матчах сборной Украины в Лиге Наций.

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