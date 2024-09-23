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Травма тер Стегена — известно, когда вратарь вернется на поле

23 сентября 2024 10:22
Сергей Романчук - Редактор
Тер Стеген может больше не сыграть за Барселону в этом сезоне
Марк-Андре тер Штеген перед матчем. Фото: Reuters/Manon Cruz
Сергей Романчук - Редактор

Каталонская "Барселона" разгромила "Вильярреал" в матче чемпионата Испании. Каталонцы продолжают лидировать в турнирной таблице Ла Лиги, но при этом "сине-гранатовые" надолго потеряли своего основного вратаря.

Мар-Андре тер Стеген получил серьезную травму в этом матче, сообщает Marca

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Каталонская "Барселона" разгромила "Вильярреал" со счетом 5:1 в выездном поединке испанской Ла Лиги. Рефери не засчитал из-за офсайда три гола хозяев поля, Роберт Левандовский не забил пенальти, а Марк-Андре тер Стеген выбыл из строя как минимум до конца 2024 года. 

Марк-Андре тер Стеген
Голкипера уносят с поля. Фото: Reuters/Pablo Morano

Когда тер Стеген вернется в игру 

В одном из эпизодов у ворот "Барселоны" голкипер каталонской команды боролся с соперником за мяч и неудачно приземлился на ногу. Капитан "сине-гранатовых" закричал от боли, его унесли с поля на носилках. 

Утром в понедельник, 23 сентября, стало известно, что тер Стеген разорвал надколенную связку. Это сухожилие расположено под коленной чашечкой и активно участвует в работе квадрицепса бедра. Травма считается достаточно редкой. 

Футболист, который после ухода Мануэля Нойера стал основным голкипером сборной Германии, перенесет операцию по сшиванию связки надколенника. Он будет восстанавливаться от травмы не менее семи месяцев. Немец может больше не выйти на поле в этом сезоне. В таком случае основным голкипером "Барселоны" как минимум до января 2025 года станет Иньяки Пенья. 

Напомним, "Барселона" уже ищет замену травмированному вратарю. В список потенциальных новичков каталонской команды вошел украинец. 

В минувшие выходные тяжелую травму получил и полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский. 

спорт футбол Барселона Испанская Ла Лига Марк-Андре тер Стеген

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