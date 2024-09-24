Бражко уйдет из Динамо в один из лучших итальянских клубов

Динамо получит предложение по Бражко от итальянского гранда
Киевское "Динамо" готовится к первому матчу в основном турнире Лиги Европы. Соперником украинской команды станет римский "Лацио".
На матче "бело-синих" будут присутствовать представители другого итальянского клуба, сообщает Tutto Mercato.
В среду, 25 сентября, "Динамо" сыграет с "Лацио" в Лиге чемпионов. Этот поединок посетят скауты итальянского "Милана". Они будут следить сразу за несколькими киевскими футболистами, но приоритетной задачей представителей "россонери" будет просмотр молодого воспитанника украинского клуба.
Трансфер Бражко в Италию
"Милан" уже полгода интересуется полузащитником "Динамо", но пока до решительных действий со стороны итальянцев пока не дошло. Ситуация может измениться уже в ближайшее время.
Инициатива по просмотру Бражко принадлежит спортивному директору "Милана" Златану Ибрагимовичу. Она одобрена главным тренером команды Паулу Фонсекой. Речь пока не идет о трансфере, но "россонери" сделают запрос в "Динамо" по поводу стоимости украинского футболиста.
Не исключено, что клубы согласуют трансфер Владимир Бражко уже в начале января 2025 года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 10 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может продолжить карьеру в чемпионате Испании.
Еще один украинский футболист ушел из "Жироны" после того, как получил статус свободного агента.
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