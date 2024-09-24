Бражко уйдет из Динамо в один из лучших итальянских клубов

Владимир Бражко в футболке "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" готовится к первому матчу в основном турнире Лиги Европы. Соперником украинской команды станет римский "Лацио".

На матче "бело-синих" будут присутствовать представители другого итальянского клуба, сообщает Tutto Mercato.

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В среду, 25 сентября, "Динамо" сыграет с "Лацио" в Лиге чемпионов. Этот поединок посетят скауты итальянского "Милана". Они будут следить сразу за несколькими киевскими футболистами, но приоритетной задачей представителей "россонери" будет просмотр молодого воспитанника украинского клуба.

Владимир Бражко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Трансфер Бражко в Италию

"Милан" уже полгода интересуется полузащитником "Динамо", но пока до решительных действий со стороны итальянцев пока не дошло. Ситуация может измениться уже в ближайшее время.

Инициатива по просмотру Бражко принадлежит спортивному директору "Милана" Златану Ибрагимовичу. Она одобрена главным тренером команды Паулу Фонсекой. Речь пока не идет о трансфере, но "россонери" сделают запрос в "Динамо" по поводу стоимости украинского футболиста.

Не исключено, что клубы согласуют трансфер Владимир Бражко уже в начале января 2025 года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 10 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Еще один украинский футболист ушел из "Жироны" после того, как получил статус свободного агента.