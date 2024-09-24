Бражко піде з Динамо в один із найкращих італійських клубів

Володимир Бражко у футболці "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Київське "Динамо" готується до першого матчу в основному турнірі Ліги Європи. Суперником української команди стане римський "Лаціо".

На матчі "біло-синіх" будуть присутні представники іншого італійського клубу, повідомляє Tutto Mercato.

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У середу, 25 вересня, "Динамо" зіграє з "Лаціо" у Лізі чемпіонів. Цей поєдинок відвідають скаути італійського "Мілану". Вони стежитимуть одразу за кількома київськими футболістами, але пріоритетним завданням представників "россонері" буде перегляд молодого вихованця українського клубу.

Володимир Бражко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Трансфер Бражко до Італії

"Мілан" вже пів року цікавиться півзахисником "Динамо", але поки що до рішучих дій з боку італійців поки не дійшло. Ситуація може змінитись вже найближчим часом.

Ініціатива щодо перегляду Бражка належить спортивному директору "Мілана" Златану Ібрагімовичу. Вона схвалена головним тренером команди Паулу Фонсекою. Наразі не йдеться про трансфер, але "россонері" зроблять запит до "Динамо" з приводу вартості українського футболіста.

Цілком імовірно, що клуби погодять трансфер Володимира Бражка вже на початку січня 2025 року. Цього сезону півзахисник зіграв 10 матчів, забив один гол і зробив одну результативну передачу.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Анатолій Трубін може продовжити кар'єру у чемпіонаті Іспанії.

Ще один український футболіст пішов із "Жирони" після того, як отримав статус вільного агента.