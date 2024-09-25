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Шовковський оцінив шанси Динамо на перемогу над Лаціо

25 вересня 2024 09:17
Сергій Романчук - Редактор
Шовковський назвав перевагу Динамо над Лаціо перед матчем Ліги Європи
Тренери Сергій Федоров та Олександр Шовковський. Фото: пресслужба "Динамо"
Сергій Романчук - Редактор

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський розповів про проблеми своєї команди напередодні дебюту у новому форматі основного етапу Ліги Європи. "Біло-сині" готуються до протистояння з "Лаціо".

Наставник "Динамо" з оптимізмом чекає на поєдинок, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

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У середу, 25 вересня, "Динамо" прийме у німецькому Гамбурзі "Лаціо". Початок матчу запланований на 22:00 за київським часом. Олександр Шовковський пояснив, як його команда має намір перемогти небезпечного суперника.

Олександр Шовковський
Олександр Шовковський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Шовковський сказав про "Лаціо" та "Динамо"

Наставник української команди чекає на непростий та цікавий поєдинок. Шовковський запевнив, що його тренерський штаб докладно вивчив гру "Лаціо", розібрав сильні та слабкі сторони римської команди. Український фахівець нагадав, що римляни не лише забивають голи у кожному матчі, а й регулярно пропускають м'ячі у свої ворота.

Шовковський радий тому, що "Динамо" виступить у Лізі чемпіонів попри те, що участь у турнірі пов'язана з великою кількістю складнощів. Тренер зазначив, що його команда діставалася Гамбургу 19 годин. Інтенсивний графік поєдинків призвів до того, що у "Динамо" вже з'явилися травмовані гравці.

До того ж новий формат Ліги Європи призведе до того, що "Динамо" доведеться грати в січні, хоча традиційно в цей час футболісти українських команд відпочивають. Однак Шовковський з цікавістю чекає на перший матч "Динамо" в основному турнірі Ліги Європи як головний тренер.

Нагадаємо, в Олександра Зінченка виникли нові проблеми, які завадять йому грати за "Арсенал".

Каталонська "Жирона" ухвалила рішення надати українському футболісту статусу вільного агента.

спорт футбол Динамо Ліга Європи Олександр Шовковський Лаціо

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