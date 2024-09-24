Зінченко не зможе грати за Арсенал через нову проблему

Олександр Зінченко під час матчу. Фото: instagram.com/arsenal/

Лондонський "Арсенал" продовжує грати над оптимальному складі. Захисник збірної України Олександр Зінченко не може допомогти своїй команді.

Досвідчений футболіст відновлюється від наслідків чергової травми, повідомляє Arseblog.

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Головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета підтвердив інформацію про стан здоров'я українця. Олександр Зінченко розпочав нинішній сезон як основний футболіст "канонірів", але травма вибила захисника з ладу.

Олександр Зінченко в "Арсеналі". Фото: instagram.com/arsenal/

Коли Зінченко повернеться на поле

У вівторок, 24 вересня, "Арсенал" зіграє з "Болтоном" у рамках Кубка англійської ліги. Мікель Артета заявив, що Олександр Зінченко пропустить цей поєдинок. Це не єдина кадрова втрата "канонірів". Тренерський штаб ухвалить рішення щодо інших футболістів перед грою, але Зінченко на поле точно не вийде.

Артета заявив, що український захисник відновлюватиметься ще як мінімум кілька тижнів. "Арсенал" не хоче ризикувати здоров'ям 27-річного гравця.

У сезоні 2024/2025 Зінченко провів у складі "канонірів" чотири поєдинки й не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, інший український футболіст може підписати контракт із відомим італійським клубом.

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