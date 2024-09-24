Миколенко може попрацювати в АПЛ під керівництвом Саутгейта

Віталій Миколенко у матчі проти "Борнмуту". Фото: Reuters/Lee Smith

Керівництво англійського Евертона хоче замінити головного тренера команди. Захисник збірної України Віталій Миколенко виступатиме під керівництвом відомого спеціаліста.

В "Евертоні" вже визначили кандидатуру нового наставника, повідомляє Give me Sport.

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Шон Дайч найближчими тижнями буде достроково звільнений з посади головного тренера "Евертона". Йому вдалося врятувати "ірисок" від вильоту минулого сезону, однак у нинішній кампанії команда не виграла жодного матчу попри те, що у двох із п'яти поєдинків вела у рахунку 2:0. Підопічні Дайча займають передостаннє місце у турнірній таблиці.

Гарет Саутгейт у збірній Англії Фото: Reuters/Lisi Niesner

Хто очолить "Евертон"

Головним претендентом на посаду наставника "Евертона" є Гарет Саутгейт. Раніше 54-річний фахівець вісім років працював у збірній Англії, яку двічі виводив до фіналу чемпіонатів Європи. До цього він працював із молодіжною командою "трьох левів", а також був головним тренером "Міддлсбро".

Після відходу зі збірної Англії були чутки, що Саутгейт може очолити "Манчестер Юнайтед". Проте власники "червоних дияволів" вирішили продовжити довіряти Еріку Тен Хагу.

"Евертон" ще не розпочав переговори з Гаретом Саутгейтом, проте цей процес стартує, якщо Шон Дайч у найближчих турах не виправить ситуацію із результатами команди.

Нагадаємо, президент УАФ Андрій Шевченко не дозволив повернути російські збірні до участі у міжнародних турнірах.

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