Миколенко может поработать в АПЛ под руководством Саутгейта

Виталий Миколенко в матче против "Борнмута". Фото: Reuters/Lee Smith

Руководство английского "Эвертона" хочет заменить главного тренера команды. Защитник сборной Украины Виталий Миколенко будет выступать под руководством известного специалиста.

В "Эвертоне" уже определили кандидатуру нового наставника, сообщает Give me Sport.

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Шон Дайч в ближайшие недели будет досрочно уволен с поста главного тренера "Эвертона". Ему удалось спасти "ирисок" от вылета в прошлом сезоне, однако в нынешней кампании команда не выиграла ни одного матча несмотря на то, что в двух из пяти поединков вела в счете 2:0. Подопечные Дайча занимают предпоследнее место в турнирной таблице.

Гарет Саутгейт в сборной Англии. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Кто возглавит "Эвертон"

Главным претендентом на пост наставника "Эвертона" является Гарет Саутгейт. Ранее 54-летний специалист восемь лет работал в сборной Англии, которую дважды выводил в финал чемпионатов Европы. До этого он работал с молодежной командой "трех львов", а также был главным тренером "Мидлсбро".

После ухода из сборной Англии были слухи, что Саутгейт может возглавить "Манчестер Юнайтед". Однако владельцы "красных дьяволов" решили продолжить доверять Эрику Тен Хагу.

"Эвертон" еще не начал переговоры с Гаретом Саутгейтом, однако этот процесс стартует, если Шон Дайч в ближайших турах не исправит ситуацию с результатами команды.

Напомним, президент УАФ Андрей Шевченко не позволил вернуть российские сборные к участию в международных турнирах.

А руководство испанской "Жироны" досрочно расторгло контракт с одним из своих украинских футболистов.