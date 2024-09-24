Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Миколенко будет играть под руководством бывшего тренера сборной Англии arrow

Миколенко будет играть под руководством бывшего тренера сборной Англии

24 сентября 2024 13:01
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Миколенко может поработать в АПЛ под руководством Саутгейта
Виталий Миколенко в матче против "Борнмута". Фото: Reuters/Lee Smith
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

Руководство английского "Эвертона" хочет заменить главного тренера команды. Защитник сборной Украины Виталий Миколенко будет выступать под руководством известного специалиста.

В "Эвертоне" уже определили кандидатуру нового наставника, сообщает Give me Sport

Читайте также:

Шон Дайч в ближайшие недели будет досрочно уволен с поста главного тренера "Эвертона". Ему удалось спасти "ирисок" от вылета в прошлом сезоне, однако в нынешней кампании команда не выиграла ни одного матча несмотря на то, что в двух из пяти поединков вела в счете 2:0. Подопечные Дайча занимают предпоследнее место в турнирной таблице. 

Гарет Саутгейт
Гарет Саутгейт в сборной Англии. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Кто возглавит "Эвертон" 

Главным претендентом на пост наставника "Эвертона" является Гарет Саутгейт. Ранее 54-летний специалист восемь лет работал в сборной Англии, которую дважды выводил в финал чемпионатов Европы. До этого он работал с молодежной командой "трех львов", а также был главным тренером "Мидлсбро". 

После ухода из сборной Англии были слухи, что Саутгейт может возглавить "Манчестер Юнайтед". Однако владельцы "красных дьяволов" решили продолжить доверять Эрику Тен Хагу. 

"Эвертон" еще не начал переговоры с Гаретом Саутгейтом, однако этот процесс стартует, если Шон Дайч в ближайших турах не исправит ситуацию с результатами команды. 

Напомним, президент УАФ Андрей Шевченко не позволил вернуть российские сборные к участию в международных турнирах. 

А руководство испанской "Жироны" досрочно расторгло контракт с одним из своих украинских футболистов. 

спорт футбол Эвертон Виталий Миколенко тренер Гарет Саутгейт

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:46 Ермак назвал приоритеты сотрудничества с союзниками в рамках мирного плана

13:29 Военный с Одесчины демонстративно покинул часть — реакция командования

13:24 Нидерланды выделили финансовую помощь в поддержку Украины

Text

13:16 Подполковник ВСУ назвал оружие РФ, которого не хватает украинским военным

13:11 Зеленский встретился с украинской громадой Нью-Йорка

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

13:00 Украинцев приглашают подавать заявки на помощь от УВКБ ООН

Text

13:00 Зеленский в США и угроза окружения Угледара — эфир День.LIVE

12:54 Кабмин хочет разослать 900 тысяч повесток до конца года — какой бюджет выделили

12:51 Снова неудача — на Одесчине в 11-й раз не смогли продать порт

12:41 Штампов в паспортах не будет — ЕС меняет правила пересечения границы

13:46 Ермак назвал приоритеты сотрудничества с союзниками в рамках мирного плана

13:29 Военный с Одесчины демонстративно покинул часть — реакция командования

13:24 Нидерланды выделили финансовую помощь в поддержку Украины

13:11 Зеленский встретился с украинской громадой Нью-Йорка

13:00 Украинцев приглашают подавать заявки на помощь от УВКБ ООН

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

12:54 Кабмин хочет разослать 900 тысяч повесток до конца года — какой бюджет выделили

12:51 Снова неудача — на Одесчине в 11-й раз не смогли продать порт

12:41 Штампов в паспортах не будет — ЕС меняет правила пересечения границы

12:34 Бойцы бригады "Помста" уничтожают вражеские склады и позиции в Луганской области

12:31 Скрипник выехал в Германию и не планирует работать в Украине

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

Text

13:16 Подполковник ВСУ назвал оружие РФ, которого не хватает украинским военным

Text

13:00 Зеленский в США и угроза окружения Угледара — эфир День.LIVE

Text

12:27 ТЦК нуждается в реформах — нардеп предложил перейти на систему НАТО

Text

12:25 Нардеп назвала сценарий, по которому можно поднять зарплаты военным

Text

11:10 Нардеп объяснила, почему многие задержанные коррупционеры не осуждаются

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

Text

10:06 Военный ВСУ поделился самым креативным способом применения дронов

Text

08:00 Коррупция в прокуратуре и встреча Зеленского с Шольцом в США — эфир Ранок.LIVE

23 сентября 2024
Text

23:07 Российский оппозиционер Гудков предположил, когда закончится война в Украине

Text

19:29 Нардеп объяснила, будет ли Telegram давать информацию правоохранителям Украины

Text

17:50 Визит Зеленского в США и вероятная дата конца войны — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью