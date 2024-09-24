Шевченко сорвал план по возвращению россиян в мировой футбол

Андрей Шевченко отвечает на вопросы журналистов. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко не позволил вернуться юношеские и молодежные сборные России к участию в международных турнирах.

С такой инициативой выступила Федерация футбола Греции, сообщает Виктор Вацко.

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Во время ежегодного сбора президентов и генеральных секретарей ассоциаций, которые входят в УЕФА. Представители Греции привели аргументы в пользу возвращения некоторых российских национальных команд на международную арену.

Андрей Шевченко на матче сборной Украины. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Шевченко не позволил вернуть россиян

Предложение Греции по возвращению молодежной сборной России в международные турниры под эгидой УЕФА поддержали представители Боснии и Герцеговины, Черногории, Казахстана и Беларуси.

Однако Андрей Шевченко на той же конференции напомнил о том, что Международный уголовный суд в марте прошлого года выдал ордер на арест президента России, а войска этой страны до сих пор совершают преступления в Украине.

Выступление Шевченко получилось эмоциональным, а его убедительные доводы были приняты к сведению. Греческий план по возвращению российских футболистов в мировой спорт не сработал.

Важно понимать, что президентом Федерации футбола Греции является Макис Гагацис. Он работал в местном футбольном клубе ПАОК, которым владеет бизнесмен с российским паспортом Иван Саввиди.

Напомним, киевское "Динамо" готовится к первому матчу в основном турнире Лиги Европы, а скауты известного итальянского клуба поедут на просмотр игрока украинской команды.

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