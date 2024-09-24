Шевченко зірвав план повернення росіян у світовий футбол

Андрій Шевченко відповідає на запитання журналістів. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко не дозволив повернутися юнацькі та молодіжні збірні Росії до участі у міжнародних турнірах.

З такою ініціативою виступила Федерація футболу Греції, повідомляє Віктор Вацко.

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Під час щорічного збору президентів та генеральних секретарів асоціацій, що входять до УЄФА. Представники Греції навели аргументи на користь повернення деяких російських команд на міжнародну арену.

Андрій Шевченко на матчі збірної України Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Шевченко не дозволив повернути росіян

Пропозицію Греції щодо повернення молодіжної збірної Росії до міжнародних турнірів під егідою УЄФА підтримали представники Боснії та Герцеговини, Чорногорії, Казахстану та Білорусі.

Однак Андрій Шевченко на тій же конференції нагадав про те, що Міжнародний кримінальний суд у березні минулого року видав ордер на арешт президента Росії, а війська цієї країни й досі скоюють злочини в Україні.

Виступ Шевченка вийшов емоційним, а його переконливі аргументи були взяті до відома. Грецький план щодо повернення російських футболістів у світовий спорт не спрацював.

Важливо розуміти, що президентом Федерації футболу Греції є Макіс Гагаціс. Він працював у місцевому футбольному клубі ПАОК, яким володіє бізнесмен із російським паспортом Іван Саввіді.

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