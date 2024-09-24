Ребров викличе на матчі Ліги Націй нового гравця до збірної України

Сергій Ребров відповідає на запитання журналістів. Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився з вибором гравця, який замінить у команді травмованого Руслана Маліновського. У матчах Ліги Націй за "синьо-жовтих" дебютує новий футболіст.

Ребров розраховує викликати до команди півзахисника донецького "Шахтаря", повідомляє Sport.ua.

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Артем Бондаренко у матчі за "Шахтар". Фото: пресслужба клубу

Хто буде викликаний до збірної України

Півзахисник "Шахтаря" Артем Бондаренко отримає можливість дебютувати у національній команді. Один із лідерів "гірників" був основним футболістом молодіжної збірної України, з якою дійшов до півфіналу Євро-2023.

У нинішньому сезоні 24-річний Бондаренко зіграв за "Шахтар" сім матчів, забив чотири голи та зробив одну результативну передачу.

Збірна України найближчого місяця зіграє з командами Грузії (11 жовтня) та Чехії (14 жовтня).

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