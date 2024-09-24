Ребров викличе на матчі Ліги Націй нового гравця до збірної України

Ребров візьме нового футболіста до збірної України на матчі у Лізі Націй
Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився з вибором гравця, який замінить у команді травмованого Руслана Маліновського. У матчах Ліги Націй за "синьо-жовтих" дебютує новий футболіст.
Ребров розраховує викликати до команди півзахисника донецького "Шахтаря", повідомляє Sport.ua.
Травма Руслана Маліновського у матчі чемпіонату Італії призвела до того, що наставник збірної України Сергій Ребров змушений шукати заміну футболісту. Фахівець дійшов висновку, що команді необхідний новий гравець.
Хто буде викликаний до збірної України
Півзахисник "Шахтаря" Артем Бондаренко отримає можливість дебютувати у національній команді. Один із лідерів "гірників" був основним футболістом молодіжної збірної України, з якою дійшов до півфіналу Євро-2023.
У нинішньому сезоні 24-річний Бондаренко зіграв за "Шахтар" сім матчів, забив чотири голи та зробив одну результативну передачу.
Збірна України найближчого місяця зіграє з командами Грузії (11 жовтня) та Чехії (14 жовтня).
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