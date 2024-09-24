Ребров вызовет на матчи Лиги Наций нового игрока в сборную Украины

Сергей Ребров отвечает на вопросы журналистов. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился с выбором игрока, который заменит в команде травмированного Руслана Малиновского. В матчах Лиги Наций за "сине-желтых" дебютирует новый футболист.

Ребров рассчитывает вызвать в команду полузащитника донецкого "Шахтера", сообщает Sport.ua.

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Артем Бондаренко в матче за "Шахтер". Фото: пресс-служба клуба

Кто будет вызван в сборную Украины

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко получит возможность дебютировать в национальной команде. Один из лидеров "горняков" был основным футболистом молодежной сборной Украины, с которой дошел до полуфинала Евро-2023.

В нынешнем сезоне 24-летний Бондаренко сыграл за "Шахтер" 7 матчей, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Сборная Украины в ближайший месяц сыграет с командами Грузии (11 октября) и Чехии (14 октября).

Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин привлек внимание известного испанского клуба, который ищет нового вратаря.

"Жирона" решила отказаться от услуг одного из украинских футболистов, которому предоставили статус свободного агента.

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко скоро сможет поработать под руководством нового известного тренера.