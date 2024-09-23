Дженоа ищет замену Руслану Малиновскому после его травмы в Серии А

Руслан Малиновский. Фото: "Дженоа"

В итальянском "Дженоа" потеряли на неопределенный срок центрального полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского. Сейчас в клубе заняты поиском самого выгодного варианта для замены.

Об кандидатах на замену Малиновскому сообщил портал La Gazzetta dello Sport.

Читайте также:

Ранее в матче Серии А с "Венецией" (0:2) Малиновский получил перелом и у него был вывихнут сустава правой лодыжки.

Руслан Малиновский. Фото: gazzetta.it

"Дженоа" ищет замену Малиновскому

По информации источника, "Дженоа" рассматривает вариант с подписанием нового полузащитника, который будет свободным агентом и сможет увеличить скамейку запасных в команде.

Виктор Коваленко. Фото: instagram.com/vitykovalenko/

На текущий момент в "Дженоа" рассматривает Виктора Коваленко, Антонио Кандреву и Рафинью Алькантару.

Отметим, что Коваленко летом 2024 года разорвал контракт с "Аталантой". В прошлом сезоне Виктор на правах аренды выступал в "Эмполи", за который в 17 матчах забил гол и сделал асист.

Напомним, ранее Малиновского вынесли на носилках с поля во время матча "Дженоа" с "Венецией".

Позже стало известно, когда Малиновский снова сможет вернуться на футбольное поле.