Дженоа ищет замену Руслану Малиновскому после его травмы в Серии А

Малиновского в Дженоа может заменить известный украинский футболист
В итальянском "Дженоа" потеряли на неопределенный срок центрального полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского. Сейчас в клубе заняты поиском самого выгодного варианта для замены.
Об кандидатах на замену Малиновскому сообщил портал La Gazzetta dello Sport.
Ранее в матче Серии А с "Венецией" (0:2) Малиновский получил перелом и у него был вывихнут сустава правой лодыжки.
"Дженоа" ищет замену Малиновскому
По информации источника, "Дженоа" рассматривает вариант с подписанием нового полузащитника, который будет свободным агентом и сможет увеличить скамейку запасных в команде.
На текущий момент в "Дженоа" рассматривает Виктора Коваленко, Антонио Кандреву и Рафинью Алькантару.
Отметим, что Коваленко летом 2024 года разорвал контракт с "Аталантой". В прошлом сезоне Виктор на правах аренды выступал в "Эмполи", за который в 17 матчах забил гол и сделал асист.
Напомним, ранее Малиновского вынесли на носилках с поля во время матча "Дженоа" с "Венецией".
Позже стало известно, когда Малиновский снова сможет вернуться на футбольное поле.
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