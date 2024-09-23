Дженоа шукає заміну Руслану Маліновському після його травми у Серії А

Руслан Маліновський. Фото: "Дженоа"

В італійському "Дженоа" втратили на невизначений термін центрального півзахисника збірної України Руслана Маліновського. Зараз у клубі зайняті пошуком найвигіднішого варіанту для заміни.

Про кандидатів на заміну Маліновському повідомив портал La Gazzetta dello Sport.

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Раніше в матчі Серії А з "Венецією" (0:2) Маліновський отримав перелом і у нього був вивихнутий суглоб правої кісточки.

Руслан Маліновський. Фото: gazzetta.it

"Дженоа" шукає заміну Маліновському

За інформацією джерела, "Дженоа" розглядає варіант із підписанням нового півзахисника, який буде вільним агентом і зможе збільшити лаву запасних у команді.

Віктор Коваленко. Фото: instagram.com/vitykovalenko/

На цю мить у "Дженоа" розглядають Віктора Коваленка, Антоніо Кандреву та Рафінью Алькантару.

Зазначимо, що Коваленко влітку 2024 року розірвав контракт із "Аталантою". Минулого сезону Віктор на правах оренди виступав в "Емполі", за який у 17 матчах забив гол та зробив асист.

Нагадаємо, раніше Маліновського винесли на ношах з поля під час матчу "Дженоа" з "Венецією".

Згодом стало відомо, коли Маліновський знову зможе повернутися на футбольне поле.