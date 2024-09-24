Зинченко не сможет играть за Арсенал из-за новой проблемы

Александр Зинченко во время матча. Фото: instagram.com/arsenal/

Лондонский "Арсенал" продолжает играть не в оптимальном составе. Защитник сборной Украины Александр Зинченко не может помочь своей команде.

Опытный футболист восстанавливается от последствий очередной травмы, сообщает Arseblog.

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил информацию о состоянии здоровья украинца. Александр Зинченко начал нынешний сезон в качестве основного футболиста "канониров", но травма выбила защитника из строя.

Александр Зинченко в "Арсенале". Фото: instagram.com/arsenal/

Когда Зинченко вернется на поле

Во вторник, 24 сентября, "Арсенал" сыграет с "Болтоном" в рамках Кубка английской лиги. Микель Артета заявил, что Александр Зинченко пропустит этот поединок. Это не единственная кадровая потеря "канониров". Тренерский штаб примет решение по другим футболистам перед игрой, но Зинченко на поле точно не выйдет.

Артета заявил, что украинский защитник будет восстанавливаться еще как минимум несколько недель. "Арсенал" не хочет рисковать здоровьем 27-летнего игрока.

В сезоне 2024/2025 Зинченко провел в составе "канониров" четыре поединка и не отличился результативными действиями.

Напомним, другой украинский футболист может подписать контракт с известным итальянским клубом.

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