Ярмоленко назвал план Динамо на игру с Лацио

Андрей Ярмоленко перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

В рамках первого тура Лиги Европы "Динамо" будет противостоять в Гамбурге "Лацио". Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко с нетерпением ждет этот матч.

Ветеран "Динамо" считает, что его команда может претендовать на победу, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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В среду, 25 сентября, киевское "Динамо" ждет первый поединок в основном этапе Лиги Европы. Соперником украинской команды станет римский "Лацио", который неудачно начал сезон в Серии А и расположился на восьмом месте в турнирной таблице. Однако в "Динамо" понимают, что результаты "орлов" не обещают "бело-синим" легкой игры.

Андрей Ярмоленко и Владислав Ванат. Фото: пресс-служба "Динамо"

Ярмоленко настроен на победу

Полузащитник "Динамо" заверил, что его команда ответственно подготовилась к матчу, который станет хорошей проверкой сил футболистов киевской команды. Ярмоленко заявил, что все игроки настроены на победу, чтобы поддержать реноме "Динамо".

Ярмоленко назвал тактическую грамотность сильной стороной "Лацио" и отметил, что итальянская команда агрессивно действует на поле. Киевляне разобрали игру соперника и готовы продемонстрировать на поле свой лучший футбол.

Напомним, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский рассказал о сложностях команды перед матчем с "Лацио".

Александр Зинченко не сможет играть за "Арсенал" в ближайших матчах.

Украинский вингер Михаил Мудрик провел первый поединок за "Челси" за долгое время и получил порцию похвалы от болельщиков.