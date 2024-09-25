Мудрика поддержали болельщики Челси — украинец провел хороший матч

Михаил Мудрик во время матча. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Лондонский "Челси" разгромил "Барроу" в третьем раунде Кубка английской лиги. Вингер сборной Украины Михаил Мудрик вышел на поле в основном составе и отыграл весь матч.

Украинец записал на свой счет первое результативное действие в сезоне, сообщает портал Новини.LIVE.

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Во вторник, 24 сентября, "Челси" одержал уверенную победу над скромной командой "Барроу" со счетом 5:0. Михаил Мудрик впервые за несколько недель вышел на поле в основном составе "синих" и провел весь матч.

Михаил Мудрик празднует гол с партнерами по "Челси". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Как сыграл Мудрик

Украинский футболист стал автором одной из голевых передач. На 48-й минуте он ассистировал Нету, который установил итоговый счет в поединке. Также три гола в матче забил Нкунку, еще один мяч оказался голом игрока "Барроу" в свои ворота.

Мудрик сделал 27 точных передач за матч, дважды наносил удары в сторону ворот соперника и выиграл три из пяти единоборств.

Болельщики "Челси" отметили старательность украинца. В комментариях аккаунта "Челси" в социальных сетях они поддержали Мудрика. "Михаил соскучился по игре и был очень хорош", "Этот парень заслуживает большего игрового времени", "Хорошее желание быть полезным, он перестал быть эгоистом в игре", — написали болельщики после матча.

Следующий поединок "Челси" проведет в субботу, 28 сентября, в рамках АПЛ против "Брайтона".

Напомним, еще один футболист сборной Украины Александр Зинченко столкнулся с новой проблемой в лондонском "Арсенале".

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров собирается вызвать в команду нового игрока.