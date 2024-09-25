Мудрика підтримали вболівальники Челсі — українець провів впевнений матч

Михайло Мудрик під час матчу. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Лондонський "Челсі" розгромив "Барроу" у третьому раунді Кубка англійської ліги. Вінгер збірної України Михайло Мудрик вийшов на поле в основному складі та відіграв весь матч.

Українець записав на свій рахунок першу результативну дію у сезоні, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У вівторок, 24 вересня, "Челсі" здобув впевнену перемогу над скромною командою "Барроу" з рахунком 5:0. Михайло Мудрик вперше за кілька тижнів вийшов на поле в основному складі "синіх" та провів весь матч.

Михайло Мудрик святкує гол із партнерами з "Челсі". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Як зіграв Мудрик

Український футболіст став автором однієї із гольових передач. На 48-й хвилині він асистував Нету, який встановив підсумковий рахунок у поєдинку. Також три голи у матчі забив Нкунку, ще один м'яч виявився голом гравця "Барроу" у свої ворота.

Мудрик зробив 27 точних передач за матч, двічі завдавав ударів у бік воріт суперника та виграв три з п'яти єдиноборств.

Вболівальники "Челсі" відзначили старанність українця. У коментарях облікового запису "Челсі" у соціальних мережах вони підтримали Мудрика. "Михайло скучив за грою і був дуже гарний", "Цей хлопець заслуговує на більший ігровий час", "Хороше бажання бути корисним, він перестав бути егоїстом у грі", — написали вболівальники після матчу.

Наступний поєдинок "Челсі" проведе у суботу, 28 вересня, у рамках АПЛ проти "Брайтона".

Нагадаємо, ще один футболіст збірної України Олександр Зінченко зіштовхнувся із новою проблемою у лондонському "Арсеналі".

Головний тренер збірної України Сергій Ребров має намір викликати в команду нового гравця.