Ярмоленко назвав план Динамо на гру з Лаціо

Андрій Ярмоленко перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

У рамках першого туру Ліги Європи "Динамо" протистоятиме у Гамбурзі "Лаціо". Футболіст збірної України Андрій Ярмоленко з нетерпінням чекає на цей матч.

Ветеран "Динамо" вважає, що його команда може претендувати на перемогу, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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У середу, 25 вересня, на київське "Динамо" чекає перший поєдинок в основному етапі Ліги Європи. Суперником української команди стане римський "Лаціо", який невдало розпочав сезон у Серії А та розташувався на восьмому місці у турнірній таблиці. Однак у "Динамо" розуміють, що результати "орлів" не обіцяють "біло-синім" легкої гри.

Андрій Ярмоленко та Владислав Ванат. Фото: пресслужба "Динамо"

Ярмоленко налаштований на перемогу

Півзахисник "Динамо" запевнив, що його команда відповідально підготувалася до матчу, який стане гарною перевіркою сил футболістів київської команди. Ярмоленко заявив, що всі гравці налаштовані на перемогу, щоби підтримати реноме "Динамо".

Ярмоленко назвав тактичну грамотність сильною стороною "Лаціо" та зазначив, що італійська команда агресивно діє на полі. Кияни розібрали гру суперника та готові продемонструвати на полі свій найкращий футбол.

Нагадаємо, головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський розповів про складнощі команди перед матчем із "Лаціо".

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