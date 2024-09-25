Тренер Лацио выставит на матч с Динамо наполовину резервный состав

Наставник "Лацио" Марко Барони. Фото: instagram.com/marco_baroni_official/

Римский "Лацио" не боится потерять баллы в матче Лиги Европы с "Динамо". Главный тренер итальянской команды сделал смелое заявление накануне противостояния.

Барони предоставит отдых некоторым футболистам своей команды в матче с киевлянами, сообщает Tutto Mercato.

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Киевское "Динамо" и римский "Лацио" сыграют в первом туре Лиги Европы в среду, 25 сентября. Матч состоится в Гамбурге (Германия). Итальянцы прибыли на поединок после поражения от "Фиорентины" (1:2) в Серии А, однако представители делегации "орлов" сохраняют хорошее настроение.

Форвард "Лацио" Валентин Кастельянос. Фото: instagram.com/official_sslazio/

Барони считает Лигу Европы второстепенным турниром

Главный тренер "Лацио" назвал поединок с "Динамо" возможностью предоставить отдых некоторым основным футболистам команды. Барони собирается бросить в бой ближайший резерв.

Наставник заявил, что его команде необходимы матчи с сильными соперниками для того, чтобы улучшать свою игру. Однако Барони считает международные турниры возможностью для молодых футболистов получать важный опыт.

Футболисты "Лацио" с уважением относятся к "Динамо", однако не собираются выходить на поле с мыслью о победе любой ценой.

Напомним, некоторые болельщики "Лацио" приехали в Германию с ножами и молотками, полиция провела массовые задержания.

А главный тренер "Динамо" Александр Шовковский объяснил, почему поединок с "Лацио" станет для его команды тяжелым испытанием.