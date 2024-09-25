Лунін готується до трансферу до одного з найбільш титулованих клубів світу

Андрій Лунін та Родріго на базі "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Андрій Лунін не змінив рішення залишити мадридський "Реал". Нещодавно голкіпер збірної України продовжив контракт з іспанським клубом, але на те є серйозна причина.

"Реал" не проти відпустити українського футболіста, але із важливою умовою, повідомляє Marca.

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У матчі сьомого туру Ла-Ліги "Реал" обіграв у Мадриді "Алавес" із рахунком 3:2. Гості двічі забили супернику наприкінці поєдинку, але не змогли набрати балів. Тібо Куртуа знову вийшов у основі столичної команди, Андрій Лунін провів матч на лаві запасних.

Андрій Лунін на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid/

Плани Луніна та мета "Реала"

Голкіпер збірної України продовжив контракт з іспанським клубом до літа 2030 року, але це не означає, що він збирається повністю відпрацювати цю угоду. Керівництво клубу погодилося відпустити Луніна, але попросило його підписати новий контракт. "Реал" не хоче безплатно втратити воротаря.

Тепер будь-якому претенденту на Луніна доведеться заплатити за нього відступні. "Реал" хоче отримати від 15 до 20 млн євро за голкіпера, на якого претендують одразу кілька клубів. Фаворитом у боротьбі за українця залишається англійський "Манчестер Юнайтед", який уже готується до переговорів із "Реалом".

Нагадаємо, віцекапітан збірної України Олександр Зінченко знову залишився без ігрової практики в "Арсеналі".

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