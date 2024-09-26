Забарний приєднається наприкінці сезону до італійського гранду

Ілля Забарний під час тренування. Фото: instagram.com/afcb/

Англійський "Борнмут" готується до переговорів щодо трансферу одного зі своїх футболістів. Захисник збірної України Ілля Забарний проводить останній сезон у складі "вишень".

"Борнмут" може заробити значні кошти на продажі свого гравця, повідомляє Tutto Mercato.

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Керівництво "Борнмута" може отримати запит на трансфер Іллі Забарного. Один із лідерів англійського клубу завдяки своїй грі привернув увагу грандів європейського футболу. Один із них збирається придбати молодого захисника.

Ілля Забарний у матчі з "Челсі". Фото: Reuters/Isabel Infantes

Варіанти трансферу для Забарного

Одним із клубів, які зацікавлені у переході українця, є "Ліверпуль", який уже почав шукати заміну Вірджилу Ван Дейку. Проте "червоні" продовжують спостерігати за кар'єрою гравця.

Іншим потенційним покупцем є туринський "Ювентус", який зберігає інтерес до Забарного навіть після зміни головного тренера. Італійці готують запит до "Борнмута" з приводу трансферної вартості гравця.

Перехід українця до клубу із Серії А може відбутися влітку 2025 року, якщо "стара синьйора" погодиться на умови "Борнмута". Англійці хочуть отримати за свого футболіста щонайменше 35 млн євро.

Нагадаємо, хавбек збірної України Микола Шапаренко пояснив різницю між "Динамо" та "Лаціо" після поразки київської команди у Лізі Європи.

Інший український футболіст пройшов перегляд в іспанській "Жироні", але клуб відмовився від трансферу.